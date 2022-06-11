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Чавушоглу заявил об ожидании Турцией ответа России по украинскому зерну

Турция предложила провести заседание с участием представителей Украины, России и ООН, чтобы обсудить план транспортировки зерна, его должны одобрить Москва и Киев. Сам Чавушоглу считает механизм правильным
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

План ООН по вывозу зерна с Украины — правильный, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции после встречи с чешским коллегой Яном Липавским, передает Anadolu.

«Теперь его подробности должны обсудить стороны. Мы сказали, что готовы провести четырехстороннее заседание с участием ООН, Турции, Украины и России в ближайшее время. Предложение от ООН уже поступило», — продолжил министр. По его словам, Анкара ждет ответа российской стороны.

После начала российской военной операции на Украине застряло более 20 млн т зерна: прежде оно переправлялось в страны назначения через Черное море, но порты в Одесской области из-за военных действий заминированы.

Представитель ООН назвал небольшим объем застрявшего на Украине зерна
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Контейнеры с зерном в&nbsp;Мариупольском морском торговом порту

3 июня турецкое агентство Anadolu сообщило, что Анкара, Киев и Москва при поддержке ООН подготовили план «зернового коридора» с Украины. После встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым 8 июня Чавушоглу назвал план ООН разумным. Тогда же он предложил провести в Стамбуле встречу для обсуждения подробностей, если механизм вывоза зерна одобрят власти Украины и России.

Лавров на совместной с Чавушоглу пресс-конференции, в свою очередь, подчеркнул, что со стороны России никаких препятствий для транспортировки зерна нет и для того, чтобы она состоялась, Украина должна разминировать порты и разрешить иностранным судам выйти в Черное море. Министр пообещал, что Россия не воспользуется разминированием для выполнения целей военной спецоперации и готова «тем или иным образом» оформить эти гарантии.

Киев, в свою очередь, обвиняет российские корабли в блокировании портов и требует международных гарантий безопасности для судов с продовольствием.

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Президент России Владимир Путин предлагал пути вывоза украинского зерна, альтернативные морскому: самым простым из них он счел маршрут через Белоруссию, а оттуда — в порты Прибалтики, в Балтийское море, а дальше — в любую точку мира.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Турция Мевлют Чавушоглу ООН зерно
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