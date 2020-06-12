Путин заявил о поддержке поправок «абсолютным большинством» россиян

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Поправки в Конституцию разделяет большинство граждан. Об этом президент Владимир Путин заявил во время вручения золотых медалей героям Труда на Поклонной горе. Трансляцию вел телеканал «Россия 24»

Президент отметил, что для российского народа являются безусловными уважение к труженикам и защитникам отечества, к истории, традиции, культуре, к памяти предков, а также почитание родителей и семьи, любви к родине и «незыблемости границ».

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — заметил Путин.

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