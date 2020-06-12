КНДР заявила о достижении «точки отчаяния» в годовщину саммита с Трампом

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон считает, что отношения КНДР и США спустя ровно два года после первого в истории саммита между странами достигли «точки отчаяния». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава северокорейского МИДа указала на то, что с момента встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа прошло 732 дня, и теперь необходимо осознать, свидетелем чего стал весь мир и какой урок был извлечен. «Главным стало то, что надежда на улучшение отношений между Северной Кореей и США, находившихся два года назад в центре внимания мировой общественности, теперь сменилась отчаянием», — заявил он.

Министр отметил, что это отчаяние достигло той стадии, что «даже тонкий лучик оптимизма и надежды на мир и процветание на Корейском полуострове угас в кромешном кошмаре».

Материал дополняется.