Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
В Совфеде объяснили отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому Политика, 04:32 Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России Общество, 04:15 КНДР заявила о достижении «точки отчаяния» в годовщину саммита с Трампом Политика, 03:54 СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp Технологии и медиа, 03:45 Байден пригрозил Трампу военным переворотом Политика, 03:05 Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID Общество, 03:00 Власти США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире Политика, 02:51 Ученые рассчитали срок завершения эпидемии коронавируса в России Общество, 02:09 В проекте оборонного бюджета США сделали акцент на конкуренцию с Россией Политика, 02:08 В чемпионате Испании по футболу состоялся первый матч после паузы Спорт, 01:41 Украина получит от США $250 млн для защиты от «российской агрессии» Политика, 01:22 Константин Цзю назвал основной недостаток Хабиба Нурмагомедова Спорт, 01:00 Sony впервые показала игровую консоль PlayStation 5 Технологии и медиа, 00:25 В Подмосковье каршеринг возобновит работу без ограничений с 15 июня Общество, 00:19
Политика ,  
0 

КНДР заявила о достижении «точки отчаяния» в годовщину саммита с Трампом

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон считает, что отношения КНДР и США спустя ровно два года после первого в истории саммита между странами достигли «точки отчаяния». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава северокорейского МИДа указала на то, что с момента встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа прошло 732 дня, и теперь необходимо осознать, свидетелем чего стал весь мир и какой урок был извлечен. «Главным стало то, что надежда на улучшение отношений между Северной Кореей и США, находившихся два года назад в центре внимания мировой общественности, теперь сменилась отчаянием», — заявил он.

Министр отметил, что это отчаяние достигло той стадии, что «даже тонкий лучик оптимизма и надежды на мир и процветание на Корейском полуострове угас в кромешном кошмаре».

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter