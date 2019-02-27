Трампу и Ким Чен Ыну на ужине подали «Шоколадную лаву» и пунш из хурмы

Трампу и Ким Чен Ыну на ужине подали «Шоколадную лаву» и пунш из хурмы

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (в центре слева направо) (Фото: Evan Vucci / AP)

На ужине после встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына в Ханое (Вьетнам) в меню были торт «Шоколадная лава» и пунш из сушеной хурмы. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные Белого дома.

Ужин, в котором также принимали участие переводчики и советники лидеров двух стран, состоялся в рамках первого дня переговоров после встречи тет-а-тет. По графику на него было отведено полтора часа. Саммит проходит в отеле Metropole.

Politico отмечает, что ужин действительно продлился менее двух часов, «был быстрым», так как Трампу и Ким Чен Ыну необходимо время, чтобы подготовиться ко второму дню саммита.

Меню состояло из четырех блюд: коктейль из креветок с авокадо и лимоном, стейк Сирлойн — филе из говядины с кимчи и грушей, торт «Шоколадная лава» с ягодами и ванильным мороженым, а также пунш из сушеной хурмы с медом.