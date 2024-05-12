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Политика ,  
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Гладков рассказал об последствиях ракетного обстрела Белгорода

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал об последствиях обстрела Белгорода
Фото: Reuters
Фото: Reuters

При обрушении подъезда жилого дома в Белгороде после ракетной атаки пострадали 19 человек, в том числе двое детей, погибшие пока не обнаружены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение», — рассказал Гладков в телеграм-канале.

По его словам, рухнул один из восьми подъездов в десятиэтажном доме. В подъезде 40 квартир. Во время эвакуации жителей и разбора завалов частично обрушилась кровля.

В Белгороде в результате обстрела получили повреждения 62 квартиры в трех многоквартирных домах, а также 11 автомобилей.

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