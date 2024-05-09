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Военная операция на Украине ,  
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Генерал США в отставке призвал к большему риску в поддержке Украины

Генерал США в отставке Киммитт призвал к большему риску в поддержке Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
США и их союзники по НАТО должны ослабить ограничения на применение оружия Киевом, чтобы он мог использовать его в полной мере, а также предоставить больше вооружений из своих запасов, считает отставной генерал Марк Т. Киммитт
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

США и их союзники по НАТО, чтобы замедлить продвижение России, должны ослабить ограничения на применение западного оружия Украиной и позволить ей использовать его в полной мере, предоставить Киеву больше вооружений, а также «при каждой возможности» напоминать о цене поражения на Украине, считает отставной генерал Марк Т. Киммитт. Об этом он пишет в статье для Politico.

По его словам, западные страны заняли сдержанную позицию, опасаясь эскалации конфликта, если Украина применит поставляемое ими оружие для ударов по российской территории. Однако ответ Израиля на атаку Ирана показал, что «лучшим способом противостоять тоталитарным угрозам» является «решительный ответ, а не самосдерживание», отметил Киммитт.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Генерал также обратил внимание, что огромное количество оружия зарезервировано на случай других непредвиденных обстоятельств, учений и испытаний, поскольку, процитировал Киммитт слова командующего силами США в Южной Корее генерала Пола ЛаКамеру, войска должны быть всегда«готовы сражаться сегодня вечером». Однако, убежден он, «пришло время пойти на больший риск и глубже погрузиться в эти запасы, чтобы предотвратить потенциальное поражение» Украины. Выигрывать, подчеркнул генерал, «дорого, но далеко не так дорого, как проигрывать».

Наконец, считает Киммитт, администрация президента Джо Байдена должна «при каждой возможности напоминать американцам о цене неудачи на Украине», так как уже сейчас война в секторе Газа, предстоящие президентские выборы в США и судебные процессы над бывшим президентом Дональдом Трампом отвлекают внимание от ухудшающейся ситуации на Украине.

В апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что обстановка на восточном направлении обострилась из-за наступления российских войск. Позднее он заявил об отходе украинских сил «на новые рубежи», которые находятся западнее Новомихайловки, Семеновки и Бердычей. На этой неделе Сырский сказал, что тяжелая ситуация у Покровска и Курахово требует задействования резервов и дополнительного оружия.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на прошлой неделе говорил, что российские войска «продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения». По его словам, с начала этого года было взято под контроль 547 кв. км территории новых регионов. За последние две недели российские военные заняли населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи в ДНР, сообщал Шойгу.

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Теги
Елена Чернышова
генерал военная помощь Украина США
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