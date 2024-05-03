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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на слова Кэмерона об ударах по территории России

Песков заявил о нагнетании лидерами Запада напряженности вокруг Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон (Фото: Владимир Пирогов / File Photo / Reuters)

Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о реакции Кремля на слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по территории России.

«Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, который потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности», — сказал Песков.

По его словам, Москва фиксирует «опасную тенденцию нагнетания напряженности» в заявлениях официальных лиц.

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В начале мая агентство Reuters аннулировало свою публикацию, в которой привело слова Кэмерона о праве Украины бить по территории России британским оружием. Позже Reuters вернул публикацию, слова Кэмерона из нее не вырезали.

«Украина имеет на это право. Точно так же, как Россия наносит удары по территории Украины», — приводило агентство в первой версии сообщения слова Кэмерона.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Дмитрий Песков Дэвид Кэмерон Великобритания Россия Украина
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