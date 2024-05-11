В Харькове прогремел взрыв
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове произошел взрыв, написал мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал он. Прилет в пригороде, добавил позднее Терехов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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