В Харькове прогремел взрыв

Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове

В Харькове произошел взрыв, написал мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал он. Прилет в пригороде, добавил позднее Терехов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.