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Война санкций ,  
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Глава Минфина США назвала новую цель в стратегии антироссийских санкций

Джанет Йеллен: цель новой стратеги США — пресечь попытки обхода санкций против России
США продолжат пресекать попытки обхода антироссийских санкций, заявила Йеллен на встрече глав ЦБ и Минфинов «Большой семерки». В рамках этой работы она предложила использовать трехсторонний подход
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Sarah Silbiger / Reuters)

Главная цель в стратегии США по антироссийским санкциям в этом году — это пресечь попытки от их уклонения, заявила министр финансов Джанет Йеллен, передает Bloomberg.

С таким заявлением Йеллен выступила в японском городе Ниигате, где проходит встреча глав ЦБ и Минфинов стран «Большой семерки».

«Поскольку эти санкции имеют эффект, Россия пытается их обойти. В этом году центральным элементом нашей стратегии является принятие дальнейших мер по пресечению попыток России обойти наши санкции», — сказала глава Минфина США.

В рамках этой работы Йеллен предложила трехсторонний подход, включающий улучшение обмена информацией между странами, присоединившимися к санкциям, оказание давления на «компании и юрисдикции, которые допускают или содействуют обходу санкций», и перекрытие конкретных каналов, которые Россия использует для «оснащения и финансирования своих Вооруженных сил».

В апреле Минюст США сообщил, что сменил фокус в работе по борьбе с обходом антироссийских санкций. Теперь под пристальное внимание ведомства попали возможные посредники, включая финансовых консультантов, а также операции с криптовалютой. В частности, на прошлой неделе Минюст США начал расследование на предмет того, использовалась ли для обхода антироссийских санкций крупнейшая в мире криптобиржа Binance.

Российские власти считают западные санкции незаконными. В Кремле предупредили, что как действующие ограничения, так и новые дополнительные меры, о которых думают в Брюсселе и Вашингтоне, «будут бить по мировой экономике». «Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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