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В Австрии подтвердили отказ платить за российский газ в рублях

При этом глава австрийского МИДа отметил, что своими решениями президент Путин добился «противоположных результатов», сделав страны НАТО «более сплоченными»
Фото: Daniel Reinhardt / DPA / ТАСС
Фото: Daniel Reinhardt / DPA / ТАСС

Австрия не планирует платить за поставляемый Россией газ в рублях. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Он также подчеркнул, что российский президент Владимир Путин своими решениями добился «противоположных результатов», сделав страны НАТО «более сплоченными».

Глава австрийской OMV оценил готовность страны к газовому эмбарго
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Фото:Leonhard Foeger / Reuters

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами (в список входят все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств) в рубли. В Еврокомиссии считают, что новая схема оплаты противоречит европейскому санкционному режиму. Схема начала работать с 1 апреля.

Ранее о том, что Австрия не намерена переходить на предложенную Россией схему оплаты, говорил австрийский канцлер Карл Нехаммер. В свою очередь глава австрийской энергокомпании OMV Альфред Штерн указывал, что Австрия пока не готова вводить запрет на импорт газа из России, потому что без поставок не обеспечить необходимый уровень газоснабжения. «Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России», — заявил он.

В то же время министр по делам энергетики и климата Австрии Леоноре Гевесслер сообщала о планах ЕС отказаться от российского газа к 2027 году. По ее словам, Евросоюз на 80% зависит от российского газа. «Мы должны освободить себя от этой [зависимости], потому что зависимость делает нас уязвимыми перед шантажом и повышает цены», — указала министр.

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