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Война санкций ,  
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США разрешили сделки с Gazprom Germania до конца сентября

Все транзакции с участием Gazprom Germania или любым юрлицом, в котором компания владеет долей 50% или более, могу осуществляться до 30 сентября, следует из лицензии Минфина. Ранее «Газпром» прекратил участие в немецкой «дочке»
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Министерство финансов США разрешило сделки с участием компании Gazprom Germania GmbH до 30 сентября 2022 года, следует из опубликованной на сайте ведомства генеральной лицензии.

Это же касается любых юридических лиц, в которых Gazprom Germania принадлежит доля в 50% и более.

«Все транзакции, связанные с Gazprom Germania GmbH или любым юридическим лицом, в котором Gazprom Germania GmbH владеет прямо или косвенно 50% или более <...>, разрешены до 00:01 по восточному времени 30 сентября 2022 года», — говорится в ней.

24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, Соединенные Штаты ввели секторальные санкции, под которые попала в том числе компания «Газпром». Ограничения касаются приобретения долговых обязательств и привлечения капитала.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

В начале апреля «Газпром» прекратил свое участие в Gazprom Germania и отозвал своих представителей из органов управления. Компания также потребовало от бывшей «дочки» отказаться от товарных знаков «Газпрома», в том числе в названиях и символике, «чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с российской компанией.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что
Gazprom Germania перейдет под управление Федерального сетевого агентства до 30 сентября. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Берлин ищет покупателя для бывшей «дочки» «Газпрома». При этом власти не исключают национализацию Gazprom Germania, однако это будет крайними мерами, сообщал Bloomberg.

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Gazprom Germania объединяет целый ряд предприятий, работающих в Европе, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd, Wingas, Gascade Gastransport, Astora, Gazprom NGV Europe (оператор газозаправочных станций в Германии и Чехии) и другие.

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Теги
Елена Чернышова
Газпром Германия санкции США
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