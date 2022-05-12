Матвиенко высказалась о возможности отмены выборов губернаторов

Валентина Матвиенко: вопрос об отмене выборов губернаторов в Совфеде не обсуждали

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос отмены выборов губернаторов в палате не обсуждался. Недавние отставки глав регионов она назвала плановой ротацией

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вопрос отмены губернаторских выборов в Совете Федерации не обсуждался, говорить об отмене таких выборов сейчас нет необходимости. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время поездки в Туркмению.

«Закон позволяет региональным парламентам принимать решения в своих уставах о порядке выборов. Если кто-то из субъектов Федерации внесет изменения в устав, я не исключаю такой вариант. Но ни в Совете Федерации, ни в наших комитетах вопрос об отмене выборов не обсуждался», — сказала Матвиенко журналистам (цитата по ТАСС).

По ее словам, к разговорам о возможной отмене губернаторских выборов можно «отнестись с пониманием». «Сейчас сложная, непростая обстановка, деньги нужны на другие вопросы», — сказала спикер.

Отвечая на вопросы, Матвиенко назвала недавние отставки губернаторов плановой ротацией. «Кто-то из них [губернаторов] сам заявил о желании уйти в отставку. Это абсолютно нормальные рабочие процессы, в сентябре, в единый день голосования, конечно же, в соответствии с уставами субъектов РФ произойдет плановая ротация», — сказала она.

«Я не вижу никаких обстоятельств, которые препятствовали бы нормальной внутренней жизни нашей страны. Ситуация в стране стабильная — и будет стабильная», — добавила глава Совфеда.

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О возможной отмене выборов сообщали 26 апреля источники РБК и еще ряда СМИ. Согласно информации источников РБК, прямые губернаторские выборы могут отменить, а регионы смогут перейти на выборы через заксобрания. Один из собеседников сказал, что речь идет о возможной отмене всех прямых губернаторских кампаний в этом году, а что будет в дальнейшем — неизвестно. Возможно, формально губернаторам предложат решать этот вопрос на свое усмотрение, но де-факто рекомендуют отменить прямые кампании, сообщил другой источник.

Об обсуждении в Кремле отмены прямых губернаторских выборов сообщали «Медуза» (Минюстом признана иноагентом), «Коммерсантъ» и «Интерфакс». После публикации «Коммерсанта» в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимал таких решений и «никакого такого актуального обсуждения не ведется».

Собеседники РБК также рассказали о высокой вероятности переноса выборов в заксобрания регионов и гордумы на 2023 или 2024 год. В конце апреля в Кремле также заявляли, что власти не обсуждают перенос или отмену прямых выборов губернаторов. При этом 28 апреля заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Владимир Мазур заявил, что решение о проведении прямых выборов губернаторов в 2022 году, вероятно, будет принято в ближайшие дни.

10 мая о досрочной отставке объявили пять губернаторов: губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, а также главы Томской, Саратовской и Рязанской областей Сергей Жвачкин, Валерий Радаев и Николай Любимов. После ухода с поста Васильев заявил, что намерен продолжить работу на федеральном уровне. Радаев рассказал, что планирует сосредоточиться «на другом направлении работы», не уточнив, на каком именно. Жвачкин напомнил, что ему не так давно исполнилось 65 лет и что закон ограничивает губернаторов двумя сроками работы. Любимов выразил надежду, что сможет «в это сложное время» быть полезным стране на новой должности, не уточнив, о какой должности идет речь.

Тогда же, 10 мая, президент Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав этих регионов.