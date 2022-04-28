В Кремле анонсировали скорое решение о прямых выборах губернаторов

Источники РБК сообщали, что в Кремле обсуждают отказ от прямых выборов глав регионов. Ранее власти заявляли, что этот вопрос не обсуждается. Теперь в Кремле говорят, что вопрос «пока еще в консультациях»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Решение о проведении прямых выборов губернаторов в 2022 году, вероятно, будет принято в ближайшие дни, заявил заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Владимир Мазур, передает ТАСС.

«Пока еще в консультациях, вчера президент сказал, что мы должны давать населению право участвовать в этом. Хотя и тот и другой вариант подразумевают участие: либо напрямую, либо через представителей», — сказал Мазур.

РБК со ссылкой на источники сообщал, что президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей 27 апреля может высказать свое отношение к возможной отмене прямых выборов губернаторов. По словам собеседников РБК, высока вероятность принятия такого решения. Один из источников уточнял, что речь идет о возможной отмене всех прямых губернаторских кампаний в этом году.

Другой собеседник отметил, что губернаторам, возможно, предложат решать этот вопрос на свое усмотрение, но рекомендуют отменить прямые кампании.

О том, что в Кремле обсуждается такая возможность, сообщали также источники «Коммерсанта» и «Медузы» (признана Минюстом иноагентом). Собеседники РБК добавили, что выборы в заксобрания регионов и гордумы могут быть перенесены на 2023 или 2024 год.

Возможная причина — опасения, что к единому дню голосования россияне могут в большей мере ощутить эффект санкций, сообщили два собеседника РБК. По словам третьего, могут играть роль и финансовые соображения — экономия средств на кампанию.

Читайте на РБК Pro Pro ИТ-компании на чемоданах. Помогут ли меры поддержки остановить их отъезд ИТ-компании на чемоданах. Помогут ли меры поддержки остановить их отъезд Статьи Pro Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Инструкции Pro 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы Статьи Pro Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Статьи Pro Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации Статьи Pro Повышенные цены и переориентация экспорта. Что ждет российский нефтегаз Повышенные цены и переориентация экспорта. Что ждет российский нефтегаз Статьи Pro Почему России трудно больше продавать в Китае Почему России трудно больше продавать в Китае Статьи Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции

21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль не принимал решений об изменении порядка избрания губернаторов, «никакого такого актуального обсуждения не ведется». 27 апреля в пресс-службе Кремля заявили, что «подобных инициатив и обсуждений нет».

На встрече с Советом законодателей Путин заявил, что «народ, и только народ» является источником власти в России, и попросил участников заседания «быть на прямой связи с людьми». Выборы губернаторов в своей речи он не упомянул.

На единый день голосования в сентябре запланированы прямые выборы в 14 регионах.