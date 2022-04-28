В Кремле анонсировали скорое решение о прямых выборах губернаторов
Решение о проведении прямых выборов губернаторов в 2022 году, вероятно, будет принято в ближайшие дни, заявил заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Владимир Мазур, передает ТАСС.
«Пока еще в консультациях, вчера президент сказал, что мы должны давать населению право участвовать в этом. Хотя и тот и другой вариант подразумевают участие: либо напрямую, либо через представителей», — сказал Мазур.
РБК со ссылкой на источники сообщал, что президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей 27 апреля может высказать свое отношение к возможной отмене прямых выборов губернаторов. По словам собеседников РБК, высока вероятность принятия такого решения. Один из источников уточнял, что речь идет о возможной отмене всех прямых губернаторских кампаний в этом году.
Другой собеседник отметил, что губернаторам, возможно, предложат решать этот вопрос на свое усмотрение, но рекомендуют отменить прямые кампании.
О том, что в Кремле обсуждается такая возможность, сообщали также источники «Коммерсанта» и «Медузы» (признана Минюстом иноагентом). Собеседники РБК добавили, что выборы в заксобрания регионов и гордумы могут быть перенесены на 2023 или 2024 год.
Возможная причина — опасения, что к единому дню голосования россияне могут в большей мере ощутить эффект санкций, сообщили два собеседника РБК. По словам третьего, могут играть роль и финансовые соображения — экономия средств на кампанию.
21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль не принимал решений об изменении порядка избрания губернаторов, «никакого такого актуального обсуждения не ведется». 27 апреля в пресс-службе Кремля заявили, что «подобных инициатив и обсуждений нет».
На встрече с Советом законодателей Путин заявил, что «народ, и только народ» является источником власти в России, и попросил участников заседания «быть на прямой связи с людьми». Выборы губернаторов в своей речи он не упомянул.
На единый день голосования в сентябре запланированы прямые выборы в 14 регионах.