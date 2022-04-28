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День выборов ,  
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В Кремле анонсировали скорое решение о прямых выборах губернаторов

Источники РБК сообщали, что в Кремле обсуждают отказ от прямых выборов глав регионов. Ранее власти заявляли, что этот вопрос не обсуждается. Теперь в Кремле говорят, что вопрос «пока еще в консультациях»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Решение о проведении прямых выборов губернаторов в 2022 году, вероятно, будет принято в ближайшие дни, заявил заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Владимир Мазур, передает ТАСС.

«Пока еще в консультациях, вчера президент сказал, что мы должны давать населению право участвовать в этом. Хотя и тот и другой вариант подразумевают участие: либо напрямую, либо через представителей», — сказал Мазур.

РБК со ссылкой на источники сообщал, что президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей 27 апреля может высказать свое отношение к возможной отмене прямых выборов губернаторов. По словам собеседников РБК, высока вероятность принятия такого решения. Один из источников уточнял, что речь идет о возможной отмене всех прямых губернаторских кампаний в этом году.

Законодатели обсудят с Путиным отказ от прямых выборов губернаторов
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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Другой собеседник отметил, что губернаторам, возможно, предложат решать этот вопрос на свое усмотрение, но рекомендуют отменить прямые кампании.

О том, что в Кремле обсуждается такая возможность, сообщали также источники «Коммерсанта» и «Медузы» (признана Минюстом иноагентом). Собеседники РБК добавили, что выборы в заксобрания регионов и гордумы могут быть перенесены на 2023 или 2024 год.

Возможная причина — опасения, что к единому дню голосования россияне могут в большей мере ощутить эффект санкций, сообщили два собеседника РБК. По словам третьего, могут играть роль и финансовые соображения — экономия средств на кампанию.

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21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль не принимал решений об изменении порядка избрания губернаторов, «никакого такого актуального обсуждения не ведется». 27 апреля в пресс-службе Кремля заявили, что «подобных инициатив и обсуждений нет».

На встрече с Советом законодателей Путин заявил, что «народ, и только народ» является источником власти в России, и попросил участников заседания «быть на прямой связи с людьми». Выборы губернаторов в своей речи он не упомянул.

На единый день голосования в сентябре запланированы прямые выборы в 14 регионах.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
выборы губернатора отмена выборов
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