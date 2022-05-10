Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Евстифеев уходят в отставку

Четвертый и пятый за день губернаторы объявили об уходе

Губернатор Саратовской области Радаев после отставки сосредоточится «на другом направлении работы», а глава Марий Эл уйдет с поста в связи с истечением срока полномочий

Валерий Радаев (Фото: saratov.radaevvv / VK)

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что досрочно сложит свои полномочия и не будет выдвигаться на новый срок. Он — четвертый за день глава региона, объявивший о решении уйти с должности.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий Губернатора. Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона», — заявил Радаев.

Глава региона рассказал, что планирует сосредоточится «на другом направлении работы», не уточнив, на каком именно.

Радаев возглавял регион с 2012 года. В 2017 году переизбрался.

Следом за ним объявил об отставке глава Марий Эл Александр Евстифеев. По его словам, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять его отставку в связи с истечением срока полномочий.

Ранее о решении уйти с поста сообщили главы Томской, Кировской и Рязанской областей.

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