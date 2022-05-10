Четвертый и пятый за день губернаторы объявили об уходе
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что досрочно сложит свои полномочия и не будет выдвигаться на новый срок. Он — четвертый за день глава региона, объявивший о решении уйти с должности.
«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий Губернатора. Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона», — заявил Радаев.
Глава региона рассказал, что планирует сосредоточится «на другом направлении работы», не уточнив, на каком именно.
Радаев возглавял регион с 2012 года. В 2017 году переизбрался.
Следом за ним объявил об отставке глава Марий Эл Александр Евстифеев. По его словам, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять его отставку в связи с истечением срока полномочий.
Ранее о решении уйти с поста сообщили главы Томской, Кировской и Рязанской областей.
Материал дополняется.