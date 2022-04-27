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День выборов ,  
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В Кремле заявили, что не обсуждают отмену прямых выборов губернаторов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти не обсуждают перенос или отмену прямых выборов губернаторов, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Кремля. «В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет», — подчеркнули там.

26 апреля РБК со ссылкой на источники писал, что прямые губернаторские выборы могут отменить, а регионы смогут перейти на выборы через заксобрания. Один из собеседников сказал, что речь идет о возможной отмене всех прямых губернаторских кампаний в этом году, а что будет в дальнейшем — неизвестно. Возможно, формально губернаторам предложат решать этот вопрос на свое усмотрение, но де-факто рекомендуют отменить прямые кампании, сообщил другой источник.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Об обсуждении в Кремле отмены прямых губернаторских выборов сообщали «Медуза» (признана Минюстом иноагентом), «Коммерсантъ» и «Интерфакс».

Собеседники РБК также рассказали о высокой вероятности переноса выборов в заксобрания регионов и гордумы на 2023 или 2024 год.

Такие решения могут быть приняты, потому что власти опасаются, что к единому дню голосования в сентябре россияне могут в большей мере ощутить эффект санкций, пояснили два источника. Третий допустил, что играют роль и финансовые соображения: отмена выборов помогла бы сэкономить средства, которые в противном случае были бы потрачены на кампанию.

Материал дополняется.

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