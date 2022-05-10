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Губернатор Кировской области объявил об отставке вслед за томским главой

Об обсуждении в Кремле отставки Васильева сообщал РБК. Одной из претензий к нему источники называли слабую управляемость региона. Васильев заявил, что после ухода с должности он продолжит работу на федеральном уровне
Игорь Васильев
Игорь Васильев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Губернатор Кировской области Игорь Васильев объявил об отставке и намерении продолжить работу на федеральном уровне, по его словам, президент Владимир Путин решение поддержал. Об этом глава региона написал на своей странице во «Вконтакте».

«В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне», — написал Васильев.

Он также поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов «за продуктивную совместную работу» и указал, что вместе они «создали прочную основу для дальнейшего развития». Васильев особо отметил успехи в восстановлении службы санитарной авиации, изменения облика больниц и поликлиник, а также «большие шаги» в дорожном строительстве и в развитии коммунальной сферы.

За полчаса до заявления об отставке главы Кировской области о своем решении досрочно покинуть пост сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он отметил, что не так давно ему исполнилось 65 лет и что закон ограничивает губернаторов двумя сроками работы.

В Кремле обсудили отставку губернатора Кировской области
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Игорь Васильев

Игорь Васильев сменил на посту губернатора Кировской области Никиту Белых, который в июле 2016 года был уволен в связи с утратой доверия — после того, как стал фигурантом уголовного дела. В сентябре 2017-го Васильев победил в первом туре выборов, набрав 64% голосов. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2022 года. Перед своим назначением на должность врио губернатора Васильев возглавлял Росреестр, до этого был аудитором Счетной палаты (2010–2013 годы) и членом Совета Федерации от Республики Коми (2004–2010 годы).

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Ранее о возможной отставке Васильева сообщал РБК со ссылкой на источники в администрации президента и Совете Федерации. Одна из главных претензий федерального центра к Васильеву — слабая управляемость региона, рассказывает близкий к Кремлю собеседник. У Васильева «катастрофически низкий рейтинг», он находится в так называемой красной зоне, куда входят губернаторы с наиболее низкими показателями по соцопросам, добавил он.

По итогам сентябрьских выборов в Госдуму «Единая Россия» заняла в Кировской области первое место, но получила один из самых низких результатов по стране — партию власти поддержали 29,5% голосовавших. Второе место заняла «Справедливая Россия — За правду» (18,4%), третье — КПРФ (18,28%), следом идут ЛДПР (12,8%) и «Новые люди» (8,18%).

Васильев возглавлял региональное отделение единороссов, он же был первым номером региональной группы партии на думских выборах. Кроме того, кировский губернатор возглавлял список единороссов на выборах в заксобрание региона, которые также прошли в сентябре. По их итогам «Единая Россия» получила 27,3% голосов, ухудшив результат пятилетней давности в 36%.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Игорь Васильев отставка губернаторы Кировская область
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