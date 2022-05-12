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WP узнала о разработке США руководства по обмену разведданными с Украиной

WP: США запретили передавать Киеву данные о военном руководстве России и целях вне Украины
Вашингтон не сможет передавать Киеву разведданные о российских целях за пределами Украины и высшем руководстве ВС России, например, о Шойгу или Герасимове. Запрет не касается данных о российских офицерах на территории Украины
Фото: Efrem Lukatsky / AP
Фото: Efrem Lukatsky / AP

Администрация президента США Джо Байдена разработала руководство по обмену разведданными с Украиной с целью избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Документ, по данным газеты, запрещает Соединенным Штатам передавать Украине сведения, которые «помогли бы лишить жизни» высокопоставленных российских офицеров. Это касается в том числе начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

В то же время, пишет издание, запрет не касается данных о российских офицерах, в том числе генералах, находящихся на территории Украины. Однако высокопоставленный представитель Пентагона сообщил WP, что Вашингтон все же негласно решил не передавать Киеву информации о местонахождении российских генералов.

Пентагон не подтвердил передачу Киеву данных о крейсере «Москва»
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Крейсер &laquo;Москва&raquo;

Вторая категория сведений, с которыми Вашингтон не сможет делиться с Киевом, — это любые данные, которые помогли бы украинской стороне атаковать российские цели за пределами Украины, пишет газета. По данным источников WP, запрет отчасти введен для того, чтобы «Соединенные Штаты не стали участником атак, которые Украина может осуществить на территории России».

По словам неназванного представителя Пентагона, Соединенные Штаты регулярно обмениваются с Украиной разведданными о российских кораблях в Черном море, которые могут быть использованы для поддержки наступления на такие города, как Одесса. Он подчеркнул, что это — «не конкретные сведения», цель передачи данных заключается не в том, чтобы Украина нанесла по ним удары, а в том, чтобы Киев смог подготовиться к обороне. Например, власти могут принять меры по укреплению защиты города или эвакуировать мирных жителей, сообщил собеседник газеты.

Как сообщили американские и украинские чиновники, кроме того, США в реальном времени передают Украине информацию о местонахождении и передвижении российских войск на территории страны. Это включает в том числе спутниковые снимки и разведданные.

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NBC узнал, что Байден потребовал прекратить утечки о работе разведки
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Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

О том, что США передали Украине данные разведки, которые украинские военные использовали для ударов по российским позициям, также сообщила The New York Times, указав при этом, что они не включают сведения о перемещениях высокопоставленных чиновников военного руководства России. В Пентагоне указали, что Киеву предоставляется та информация, «которую они могут использовать для самозащиты».

6 мая CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» в Черном море незадолго до того, как на корабле начался пожар. По данным российского Минобороны, 14 апреля из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, крейсер затонул. В результате, сообщило министерство, погиб один человек, 27 пропали без вести и еще 396 были эвакуированы. В Пентагоне отрицают передачу Киеву этих сведений.

7 мая NBC сообщил, что Байден на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром обороны Ллойдом Остином потребовал прекратить утечки информации об обмене данными между разведками США и Украины, так как это «отвлекает от нашей общей цели».

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, передача Западом разведданных Украине не помешает России достичь целей военной операции.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
разведка США Украина Военная операция на Украине
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