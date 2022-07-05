Потанин назвал условие, при котором будет «цепляться» за рынок Европы

«Норникель», у которого более 50% выручки приходилось на Европу, вынужден переориентировать поставки в Азию и начал создавать новые логистические центры. Это нужно, чтобы бороться с «санкционным ветром», заявил Владимир Потанин

Владимир Потанин (Фото: kremlin.ru)

Из-за западных санкций против российских компаний и товаров, которые напрямую не касаются «Норильского никеля», производитель вынужден переориентировать часть своих поставок на рынки Азии и других дружественных стран. Об этом в интервью РБК рассказал крупнейший совладелец и президент компании Владимир Потанин.

«Для того чтобы бороться с этим санкционным встречным ветром, как я неоднократно говорил, нужен так называемый план Б, то есть переориентация наших поставок, наших партнерских отношений на так называемые дружественные страны», — заявил бизнесмен.

Основная продукция «Норникеля» — никель, платиноиды и медь ориентированы на западные рынки. Больше половины выручки (53%) в прошлом году пришлось на Европу, еще 15% — на США и Южную Америку, следует из презентации компании. При этом доля Азии сократилась с 35 до 27%. Еще в марте Потанин говорил РБК, что из-за отказа некоторых европейских портов принимать российские товары компания столкнулась с логистическими проблемами в Европе, поэтому разработала «план Б», который предполагал переориентацию на другие рынки на случай ужесточения санкций. Но тогда он подчеркивал, что пока не рассматривает этот план, потому что основная задача — закрепиться на своих существующих рынках.

Теперь же бизнесмен утверждает, что компания делает многое для переориентации поставок, начиная с того, что перестраивает свои логистические цепочки. «Нам приходится создавать собственные новые логистические центры, в частности в Северной Африке, в Эмиратах. Приходится расширять свой собственный флот», — сообщил он.

По словам Потанина, альтернативная цепочка поставок строится через порт Танжер в Марокко. В основном они направлены на поставки в Китай и на рынки Юго-Восточной Азии. Несмотря на то что для компании это будет дороже, чем в Европу, она начнет перестраиваться на эти рынки с более комфортными условиями.

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Однако «Норникель» не должен полностью уходить со своих традиционных рынков, убежден Потанин. «Переориентируя наши поставки на другие рынки, опять же, я всегда говорю о том, что мы не должны уходить с наших традиционных рынков, мы должны бороться за эти рынки, цепляться за них, — уверен он. — Но когда я говорю, бороться и цепляться, это предусматривает, что поведение наших партнеров и отношение к нам будет достойным».