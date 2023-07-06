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«Норникель» продал единственного дистрибьютора в США

«Норильский никель» решил продать своего американского дистрибьютора
«Норникель» продал свою единственную сбытовую компанию в США. Производитель никеля не отказывается от поставок на американский рынок, но экспорт через стороннего подрядчика может снизить санкционные риски, отмечает эксперт
Норникель GMKN ₽15 096 +1,53% Купить
«Норникель» RU000A100VQ6 ₽1 003,43 -0,11% Купить
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«Норильский никель» продал своего американского дистрибьютора Norilsk Nickel USA местной компании TMP Metals Group, сообщает российский производитель. Сделка была денежной, но ее сумма не раскрывается.

На Norilsk Nickel USA приходилось 15% всей логистической и сбытовой деятельности «Норникеля», говорится на сайте группы. Теперь у «Норникеля» остается три зарубежных сбытовых офиса: один в Швейцарии (Metal Trade Overseas) и два в Китае — Norilsk Nickel Asia (Гонконг) и Norilsk Nickel Metals Trading (Шанхай).

«Норникель» рассматривает сделку как возможность оптимизировать свою мировую дистрибуцию и наладить более устойчивые поставки никеля и палладия для всего американского региона, отметил вице-президент и руководитель блока по сбыту и коммерции Антон Берлин (его слова приводятся в сообщении). А TMP по итогам сделки станет крупным поставщиком критически важных металлов (никеля, платины и палладия) в Северной и Латинской Америке, отметил ее основатель и глава Реймонд Ф. Стэплс. Эти металлы являются ключевыми компонентами в производстве электромобилей, солнечных батарей и ветряных турбин, а для ухода от углеродной зависимости рынок должен увеличить производство альтернативной электроэнергетики в четыре раза, пояснил он.

Продажа собственного дистрибьютора снижает риски санкционного давления на «Норникель», поскольку поставки в США теперь будут идти через крупного американского партнера, указывает независимый промышленный эксперт Максим Шапошников. В случае дальнейшего ужесточения отношений металлы могут быть перенаправлены через цепочку трейдеров.

После начала спецоперации России на Украине и введения международных санкций, которые напрямую не касаются «Норильского никеля», компания переориентировала часть своих поставок на рынки Азии и «дружественных стран», говорил в интервью РБК в июле 2022 года крупнейший совладелец и президент компании Владимир Потанин. Так, если в 2021 году на Азию приходилось лишь 27% поставок на $4,7 млрд, в 2022-м — 31% ($5 млрд), а по итогам первого квартала 2023 года — уже 45% экспорта (сумму в деньгах компания не раскрыла). Доля поставок в Северную и Южную Америку даже выросла: в 2021 и 2022 годах на них приходилось 15% от всего объема ($2,3 млрд и $2,6 млрд соответственно), в первом квартале 2023 года — 17%.

«Норникель» практически прекратил сотрудничество с западными инвесторами и международными банками. «Диалоги ведутся, но уже по инерции. С этой точки зрения, конечно, наш фокус пока внутри страны. Но мы пытаемся смотреть на возможности, которые есть на азиатском рынке, прежде всего в Китае», — пояснил вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию «Норникеля» Владимир Жуков.

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Авторы
Теги
Любовь Мартынова
«Норникель» металлургия дистрибуция

Встреча с
Игорем Шуваловым

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Экономика предложения — что это значит для России?
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