Балицкий сообщил об ударе ВСУ по Токмаку

Десятки людей получили ранения, есть погибшие, среди них ребенок. Несколько десятков домов остались без газа

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли многоквартирный сектор Токмака, есть погибшие, десятки людей получили ранения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять домов многоэтажного сектора», — написал он.

По словам главы региона, угроза повторных обстрелов сохраняется. Он также пообещал оказать всестороннюю помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Позднее сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов уточнил, что в результате удара ВСУ погибли шесть человек, включая ребенка.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России. Административный центр региона, город Запорожье, остается под контролем украинских войск. Население Токмака на 2019 год — 30,6 тыс. человек, площадь города — около 32 кв. км.

С начала российской военной операции приграничные с Украиной регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В них периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Токмак также неоднократно подвергался обстрелам. В сентябре прошлого года Рогов сообщил, что ВСУ ударили ракетами по Токмаку, из-за чего один человек погиб и еще 11 получили ранения. Последний раз об ударе по городу Рогов сообщал в начале января.

В Кремле подчеркивают, что власти прилагают все усилия для защиты регионов от атак со стороны ВСУ, меры безопасности усилены в достаточной степени.