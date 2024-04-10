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Военная операция на Украине ,  
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Жительницу Запорожья задержали по подозрению в подготовке теракта для СБУ

ФСБ: жительницу Запорожья задержали за подготовку теракта по заданию СБУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ФСБ России
Фото: ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Запорожской области по подозрению в подготовке теракта против российских военнослужащих по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства, передает ТАСС.

Женщину подозревают в содействии тем, кто готовил теракт против российских военных. ФСБ полагает, что СБУ «координировала деятельность пособницы террористов и снабдила ее взрывчатыми веществами».

Глава ФСБ рассказал об использовании Украиной террористов для терактов
Политика
Александр Бортников

По версии ФСБ, женщина получила от сотрудников СБУ через тайник взрывчатку, которую собиралась передать диверсантам. «По заданию украинских спецслужб террористка приобрела компоненты, необходимые для изготовления коктейля Молотова, и осуществила оборудование нового тайника для передачи исполнителям теракта указанных предметов», — заявили в пресс-службе.

В спецслужбе отметили, что при обысках в доме у женщины нашли три тротиловые шашки по 400 г каждая и компоненты для изготовления зажигательной смеси.

Против задержанной завели уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 Уголовного кодекса (содействие террористической деятельности). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Российские власти не раз обвиняли Киев в использовании террористов для совершения терактов в России. Об этом, в частности, говорил глава ФСБ Александр Бортников. Москва возлагает ответственность за атаки на руководство СБУ, требует ареста и выдачи всех причастных, в том числе главы службы Василия Малюка. Киев признал ответственность за некоторые атаки, в частности взрывы на Крымском мосту.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в 2024 году к началу апреля в России было предотвращено 27 терактов на объектах транспорта, системы жизнеобеспечения, топливно-энергетической инфраструктуры и оборонной промышленности, пресечены попытки прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп.

В НАК отмечали, что меры по обеспечению безопасности объектов, задействованных в военной операции на Украине и снабжении новых территорий, были усилены.

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Теги
ФСБ Запорожская область теракт
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