Рогов сообщил об одном погибшем в результате ракетного удара по Токмаку

Фото: vrogov / Telegram

Украинские военные нанесли ракетный удар по городу Токмаку в Запорожской области, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, удар нанесли в 13:35 (совпадает с мск). Спустя чуть больше часа Рогов написал, что один человек погиб и не менее 11 ранены.

В результате обстрела повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Как отметил Рогов, попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу другого пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя. Повреждения получили газопровод в переулке Тихий и электропровода, из-за чего от электричества отключили северную насосную станцию.

Токмак находится в Пологовском районе Запорожской области, которая вошла в состав России в сентябре 2022 года. Город расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя.

17 сентября российские силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по Токмаку. Попытка нападения произошла в 21:15 мск, сведений о жертвах и разрушений не поступало.