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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил об обстреле Токмака и Васильевки

Рогов: город Токмак в Запорожской области попал под обстрел ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

ВСУ обстреливают город Токмак, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Работают системы ПВО России», — написал Рогов. Он добавил, что ВСУ обстреливают город из реактивной системы залпового огня.

Рогов сообщил о работе ПВО над Мелитополем
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Он также сообщил, что в ночь на 4 января ВСУ вели артиллерийский обстрел Васильевки в Запорожской области. По словам Рогова, в результате обстрела получила повреждения подстанция, в городе возникли проблемы с электроснабжением.

28 декабря 2023 года Рогов сообщил, что система ПВО России поразила украинскую цель в небе над Мелитополем.



 

Теги
обстрел Запорожская область ВСУ Токмак ПВО
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