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Минюст признал иноагентами Асю Казанцеву и журналиста Барабанова

Минюст признал иноагентами Асю Казанцеву и Илью Барабанова
Статус иноагента получили еще три человека, в том числе псковский муниципальный депутат от «Яблока» Николай Кузьмин. Теперь в реестре Минюста 801 физическое лицо и организация
Министерство юстиции Российской Федерации в Москве
Министерство юстиции Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минюст внес в реестр иноагентов пятерых человек и одну организацию, следует из данных ведомства.

В список попали научный журналист, популяризатор науки Ася Казанцева, корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов, один из основателей правозащитного движения «Зона солидарности» Иван Асташин, журналист и автор телеграм-канала «На Zzzzzападном фронте без перемен» Иван Филиппов. Также иноагентами стали депутат Завеличенской волости Псковской области от партии «Яблоко» Николай Кузьмин и ООО «Иноагент АВК», которое учредил журналист Андрей Караулов (его признали иноагентом в июне 2023 года).

Из реестра Минюста в связи с ликвидацией исключили Общественную комиссию по сохранению наследия академика Сахарова, ООО «ЗП», а также организацию «Лилит». Теперь там 801 физлицо и организация.

В Госдуму внесли законопроект о запрете участвовать в выборах иноагентам
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По версии ведомства, новые фигуранты списка высказывались против военных действий на Украине, распространяли «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей, участвовали в создании материалов других иноагентов.

Казанцева писала статьи для журналов «Вокруг света» и Men’s Health, интернет-издания slon.ru и многих других, автор научно-популярных книг. В январе она была вынуждена уехать из России после предупреждения от «дружественного адвоката» о возможном возбуждении уголовного дела. До этого депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой разместил в открытом доступе номер телефона и домашний адрес Казанцевой. Думская комиссия по этике не выявила в действиях Лугового «никаких проблем».

Барабанов работал в «Новой газете» (осенью 2022 года издание лишили лицензии, тогда же регистрацию отозвали у его сайта), «Московских новостях», «Газете.ру», The New Times и «Коммерсанте», в Русскую службу Би-би-си пришел в 2017 году. В 2024-м вышла книга «Наш бизнес — смерть» о ЧВК «Вагнер», которую Барабанов написал вместе с журналистом Денисом Коротковым. Он покинул Россию в 2022 году.

В Госдуму внесли законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов
Политика
Фото:Michael Reichel / dpa / Global Look Press

Асташин в 2012 году получил 13 лет колонии строгого режима по делу «Автономной боевой террористической организации» (признана в России террористической и запрещена), позднее срок сократили. По делу проходили десять человек, фигурантам вменяли попытки поджогов подмосковных отдела УФСБ и опорного пункта милиции. Асташина следствие назвало лидером и организатором АБТО, он не признал вину.

У Кузьмина в октябре 2022 года проходили обыски по уголовному делу о «фейках» об армии, сообщал проект «Сетевые свободы».

Российские власти не раз ужесточали законодательство об иноагентах. В конце марта группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об ограничении доступа к их книгам в библиотеках. В начале апреля парламентарии предложили запретить иноагентам участвовать в выборах.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
иноагент реестр иноагентов Минюст Ася Казанцева
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