Ася Казанцева уехала из России «до наступления лучших времен»
Научный журналист и писатель Ася Казанцева сообщила, что уехала из России в Тбилиси после отмены своих лекций и публикации депутатом Госдумы Андреем Луговым ее домашнего адреса. Пост об этом она опубликовала в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Член ЛДПР Луговой в декабре прошлого года в своем телеграм-канале сделал репост с номером телефона и адресами Казанцевой. Информация сопровождалась подписью: «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».
Как сообщила журналистка, думская комиссия по этике не выявила «никаких проблем» в публикации ее адресов, поскольку в России Конституцией гарантирована свобода слова. Сама Казанцева ранее отмечала, что обнародование персональных данных подобным образом незаконно. Она поясняла, что там были несколько адресов, куда она заказывала доставку, и жила она по одному из них давно, но действия Лугового привели ее в недоумение.
По словам Казанцевой, на ее решение уехать также повлияла отмена нескольких лекций, последние — в Москве и Казани.
«Очень уж большая пошла волна хейта во всякого рода прокремлевских пабликах и СМИ. Там сообщают, среди прочего, об обращениях обеспокоенных граждан в Следственный комитет по поводу разных моих антивоенных высказываний», — отметила она.
По словам Казанцевой, «дружественный адвокат» предупредила ее о возможном возбуждении уголовного дела: «Найдут за что». Однако журналистка считает, что ее хотят «дискредитировать, напугать и выдавить из страны».
Она сказала, что из-за отмены лекций испытывает финансовые проблемы, кроме того, для нее «даже малый риск тюремного заключения малоприемлем» из-за маленькой дочери.
«Мы тут подумали-подумали да и решили, что потусуюсь-ка я, действительно, пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен. <...> Как только ветер переменится и я снова смогу работать в России, я вернусь первым рейсом», — пообещала Казанцева.
Ася Казанцева — научный журналист, популяризатор науки. В 2008 году она окончила биолого-почвенный факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2016–2018 годах училась в магистратуре по когнитивным наукам на факультете социальных наук Высшей школы экономики. Затем по стипендии поступила в магистратуру по молекулярной нейробиологии в Бристольском университете.
Она участвовала в проекте «Наука 2.0», писала статьи для журналов «Вокруг света» и Men’s Health, интернет-издания slon.ru и многих других. Казанцева является автором четырех научно-популярных книг: «Кто бы мог подумать!», «В интернете кто-то неправ!», «Мозг материален» и «Откуда берутся дети?».
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы