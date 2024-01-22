Ася Казанцева уехала из России «до наступления лучших времен»

В декабре депутат Луговой опубликовал адреса Казанцевой и обвинил ее в «предательстве страны». После этого ее лекции отменяли. Журналистка уехала в Тбилиси «до наступления лучших времен»

Ася Казанцева (Фото: brain_is_tangible / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Научный журналист и писатель Ася Казанцева сообщила, что уехала из России в Тбилиси после отмены своих лекций и публикации депутатом Госдумы Андреем Луговым ее домашнего адреса. Пост об этом она опубликовала в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Член ЛДПР Луговой в декабре прошлого года в своем телеграм-канале сделал репост с номером телефона и адресами Казанцевой. Информация сопровождалась подписью: «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».



Как сообщила журналистка, думская комиссия по этике не выявила «никаких проблем» в публикации ее адресов, поскольку в России Конституцией гарантирована свобода слова. Сама Казанцева ранее отмечала, что обнародование персональных данных подобным образом незаконно. Она поясняла, что там были несколько адресов, куда она заказывала доставку, и жила она по одному из них давно, но действия Лугового привели ее в недоумение.

По словам Казанцевой, на ее решение уехать также повлияла отмена нескольких лекций, последние — в Москве и Казани.

«Очень уж большая пошла волна хейта во всякого рода прокремлевских пабликах и СМИ. Там сообщают, среди прочего, об обращениях обеспокоенных граждан в Следственный комитет по поводу разных моих антивоенных высказываний», — отметила она.

По словам Казанцевой, «дружественный адвокат» предупредила ее о возможном возбуждении уголовного дела: «Найдут за что». Однако журналистка считает, что ее хотят «дискредитировать, напугать и выдавить из страны».

Она сказала, что из-за отмены лекций испытывает финансовые проблемы, кроме того, для нее «даже малый риск тюремного заключения малоприемлем» из-за маленькой дочери.

«Мы тут подумали-подумали да и решили, что потусуюсь-ка я, действительно, пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен. <...> Как только ветер переменится и я снова смогу работать в России, я вернусь первым рейсом», — пообещала Казанцева.