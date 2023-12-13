 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Писатель Казанцева ответила на публикацию депутатом ее домашнего адреса

Научный журналист Ася Казанцева назвала незаконным пост депутата с ее адресом
Популяризатор науки Ася Казанцева назвала незаконной публикацию ее персональных данных депутатом Луговым
Ася Казанцева
Ася Казанцева (Фото: brain_is_tangible / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой поступил незаконно, опубликовав персональные данные, — так научный журналист и писатель Ася Казанцева прокомментировала РБК публикацию ее адресов.

«Хорошая новость в том, что это не очень получилось: там четыре адреса из «Яндекс.Еды», все это просто те места, куда я когда-либо в последние годы заказывала доставку пиццы, жила я только по одному из них и довольно давно», — отметила она, добавив, что пребывает в недоумении от действий политика.

«Даже если оставить за скобками, что люди могут уезжать и возвращаться, и на месте официальных лиц стоило бы их возвращение приветствовать — я лично даже и не уезжала никуда, то есть и тут с проверкой информации дела обстоят так себе», — заключила Казанцева.

Ранее Луговой в своем телеграм-канале сделал репост с номером телефона и адресами Казанцевой. Информация сопровождалась подписью: «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».

РКН увидел рост утечек персональных данных после блокировки соцсетей
Технологии и медиа
Фото:Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

14 декабря Казанцева должна была представить в столичном книжном магазине сети «Читай-город» свою книгу «Откуда берутся дети?», но мероприятие отменили. В пресс-службе магазина «Читай город» заявили РБК, что встреча была отменена по соображениям безопасности.

Ася Казанцева — научный журналист, популяризатор науки. В 2008 году она окончила биолого-почвенный факультет СПбГУ. В 2016–2018 годах училась в магистратуре по когнитивным наукам на факультете социальных наук НИУ ВШЭ. Затем по стипендии поступила в магистратуру по молекулярной нейробиологии в Бристольском университете.

Она участвовала в проекте «Наука 2.0» телеканала «Россия 2», а также писала статьи для журналов «Вокруг света» и Men’s Health, интернет-издания slon.ru и многих других. Казанцева является автором четырех научно-популярных книг: «Кто бы мог подумать!», «В интернете кто-то неправ!», «Мозг материален» и «Откуда берутся дети?».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Виктория Громова Виктория Громова
Госдума Андрей Луговой ЛДПР Читай-город

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
В Госдуму внесли поправки о штрафах до ₽500 млн за утечку личных данных
Политика
ФСБ предупредила о волне воровства личных данных врачей и учителей
Общество
Аналитики выявили снижение числа утечек личных данных в мире
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 16:44
В РЖД сообщили о росте объемов контейнерных грузоперевозок на 14% Отрасли, 19:20
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 19:17
Карлсен заплатит €10 тыс. за скандал с обвинением американца в обмане Спорт, 19:16
В Туле открылось фондохранилище областного музейного объединения Пресс-релиз, 19:16
Какие услуги искусственного интеллекта популярны у бизнеса РБК и Softline, 19:12
Госдума рассмотрит отмену пошлины при наследовании недвижимости военных Недвижимость, 19:07
Почему мы по-разному воспринимаем цвета: от Карла Юнга до Анжелы Райт РБК и ЖК Soul, 19:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
13 парфюмерных брендов, которые появились в России за последний год Стиль, 18:48
Промолчать или пошутить: психолог – о поведении на рабочих созвонах РБК и SberJazz, 18:43
Аграрии будущего: как «цифра» изменит сельское хозяйство Тренды, 18:42
Под Владимиром 20 человек пострадали в ДТП с автобусом Общество, 18:39
Тарпищев назвал сроки решения по допуску теннисистов на Олимпиаду Спорт, 18:38
Мэр Омска вмешался в историю с мемориальной доской участнику спецоперации Политика, 18:38
ОПЕК в ноябре снизил добычу на 57 тыс. баррелей в сутки Бизнес, 18:34