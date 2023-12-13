Писатель Казанцева ответила на публикацию депутатом ее домашнего адреса
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой поступил незаконно, опубликовав персональные данные, — так научный журналист и писатель Ася Казанцева прокомментировала РБК публикацию ее адресов.
«Хорошая новость в том, что это не очень получилось: там четыре адреса из «Яндекс.Еды», все это просто те места, куда я когда-либо в последние годы заказывала доставку пиццы, жила я только по одному из них и довольно давно», — отметила она, добавив, что пребывает в недоумении от действий политика.
«Даже если оставить за скобками, что люди могут уезжать и возвращаться, и на месте официальных лиц стоило бы их возвращение приветствовать — я лично даже и не уезжала никуда, то есть и тут с проверкой информации дела обстоят так себе», — заключила Казанцева.
Ранее Луговой в своем телеграм-канале сделал репост с номером телефона и адресами Казанцевой. Информация сопровождалась подписью: «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».
14 декабря Казанцева должна была представить в столичном книжном магазине сети «Читай-город» свою книгу «Откуда берутся дети?», но мероприятие отменили. В пресс-службе магазина «Читай город» заявили РБК, что встреча была отменена по соображениям безопасности.
Ася Казанцева — научный журналист, популяризатор науки. В 2008 году она окончила биолого-почвенный факультет СПбГУ. В 2016–2018 годах училась в магистратуре по когнитивным наукам на факультете социальных наук НИУ ВШЭ. Затем по стипендии поступила в магистратуру по молекулярной нейробиологии в Бристольском университете.
Она участвовала в проекте «Наука 2.0» телеканала «Россия 2», а также писала статьи для журналов «Вокруг света» и Men’s Health, интернет-издания slon.ru и многих других. Казанцева является автором четырех научно-популярных книг: «Кто бы мог подумать!», «В интернете кто-то неправ!», «Мозг материален» и «Откуда берутся дети?».
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