Писатель Казанцева ответила на публикацию депутатом ее домашнего адреса

Популяризатор науки Ася Казанцева назвала незаконной публикацию ее персональных данных депутатом Луговым

Ася Казанцева (Фото: brain_is_tangible / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой поступил незаконно, опубликовав персональные данные, — так научный журналист и писатель Ася Казанцева прокомментировала РБК публикацию ее адресов.

«Хорошая новость в том, что это не очень получилось: там четыре адреса из «Яндекс.Еды», все это просто те места, куда я когда-либо в последние годы заказывала доставку пиццы, жила я только по одному из них и довольно давно», — отметила она, добавив, что пребывает в недоумении от действий политика.

«Даже если оставить за скобками, что люди могут уезжать и возвращаться, и на месте официальных лиц стоило бы их возвращение приветствовать — я лично даже и не уезжала никуда, то есть и тут с проверкой информации дела обстоят так себе», — заключила Казанцева.

Ранее Луговой в своем телеграм-канале сделал репост с номером телефона и адресами Казанцевой. Информация сопровождалась подписью: «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».

14 декабря Казанцева должна была представить в столичном книжном магазине сети «Читай-город» свою книгу «Откуда берутся дети?», но мероприятие отменили. В пресс-службе магазина «Читай город» заявили РБК, что встреча была отменена по соображениям безопасности.