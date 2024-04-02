В Госдуму внесли законопроект о запрете участвовать в выборах иноагентам

Фракция «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о запрете для иноагентов баллотироваться на выборах всех уровней. Действующее законодательство запрещает им вести наблюдение на выборах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и замруководителя партийной фракции в Госдуме Дмитрий Гусев внесли на рассмотрение парламента законопроект о запрете на участие в выборах для граждан, внесенных в реестр иностранных агентов (документ есть в распоряжении РБК).

Они предлагают лишить объявленных иноагентами граждан России права быть избранными в федеральные и региональные органы власти, а также в органы местного самоуправления. Депутаты от «Справедливой России» также предлагают ввести запрет на назначение иностранных агентов на должности в органах публичной власти, государственной и муниципальной службы, а также лишить их возможности быть членами избирательных комиссий.

«Учитывая, что значительная часть лиц, внесенных в реестр иностранных агентов, в настоящее время проживает за рубежом, выступает с антироссийский позиций, поддерживает, в том числе и материально Вооруженные Силы Украины, нужно ограничить избирательное право данной категории лиц», — заявил журналистам Сергей Миронов.

Депутаты также предлагают обязать граждан, участвующих в выборах и признанных аффилированными с иностранными агентами, указывать информацию об аффиляции во всех агитационных предвыборных материалах и в официальных материалах по выборам.

Депутаты также считают, что кандидатов нужно обязать указывать в информационных материалах сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, — сведения о дате снятия или погашения судимости.

О намерении разработать законопроект о запрете для иноагентов на участие в выборах депутат Гусев заявил после того, как внесенная в реестр иноагентов телеведушая Татьяна Лазарева в соцсетях сообщила о намерении баллотироваться осенью в Мосгордуму. Она поясняла, что таким образом хочет проверить, действительно ли «статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят».

Действующее законодательство не запрещает иноагентам участие в выборах в качестве кандидатов, но обязывает их соблюдать ограничения, в частности, указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования, напомнил Минюст после заявления Лазаревой.

В 2023 году пленум Верховного суда постановил, что иностранные агенты не могут быть наблюдателями на выборах.

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