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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко словами «прилетит в десятикратном размере» предупредил Киев

Лукашенко: Украине прилетит в 10-кратном размере на атаки дронов по НПЗ в России
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

В случае продолжения атак Украины по нефтеперерабатывающим заводам Киеву «прилетит мгновенно в десятикратном размере», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеозапись его общения с прессой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Украинцы должны понимать — если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере. Ну зачем провоцировать и разжигать этот огонь? Зачем он нужен? И в то же время рассказывают про мирные какие-то переговоры и конференцию в Швейцарии без России», — сказал Лукашенко.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Белоруссия Александр Лукашенко НПЗ беспилотники
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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