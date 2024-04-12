Лукашенко словами «прилетит в десятикратном размере» предупредил Киев

Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

В случае продолжения атак Украины по нефтеперерабатывающим заводам Киеву «прилетит мгновенно в десятикратном размере», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеозапись его общения с прессой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Украинцы должны понимать — если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере. Ну зачем провоцировать и разжигать этот огонь? Зачем он нужен? И в то же время рассказывают про мирные какие-то переговоры и конференцию в Швейцарии без России», — сказал Лукашенко.

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