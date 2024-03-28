В Думе заявили о договоренности с Белоруссией о росте поставок топлива

Вариант роста поставок топлива из Белоруссии в Россию подготовлен на случай необходимости, рассказал глава думского комитета по энергетике. По его словам, дефицита топлива на рынке нет

Павел Завальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Россия договорилась с Белоруссией о росте поставок топлива на российский рынок в случае необходимости, сообщил глава комитета по энергетике ГД Павел Завальный в кулуарах форума «Биржевой товарный рынок 2025». Вариант проработан в качестве страховки, дефицита сейчас нет.

«Есть договоренность с Белоруссией, что они в моменте помогут поставками топлива на российский рынок. Они и до этого поставляли, но проработан вариант увеличения объема поставок в необходимых объемах для того, чтобы подстраховаться и исключить вопросы с возможным дефицитом», — сказал Завальный журналистам, отвечая на вопрос о наличии договоренности об увеличении поставок белорусского топлива на рынок России.

Депутат отметил, что в целом дефицита топлива на внутреннем рынке сегодня нет, информация об этом отслеживается ежедневно. Так, запасы бензина и дизеля сегодня выше среднегодовых уровней, рассказ он. «Но учитывая ситуацию, чтобы не создавать напряженность, на всякий случай мы договорились с белорусами о поставках. И спасибо нашим братьям белорусам, что они с этим согласились, несмотря на то, что у них есть экспортная альтернатива, более премиальный рынок для поставок топлива», — сообщил Завальный.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия в марте наращивает поставки белорусского топлива из-за рисков возникновения дефицита на внутреннем рынке в связи с ростом числа внеплановых ремонтов на НПЗ.

Белорусское топливо реализуется на СПбМТСБ через государственного трейдера — российский «Промсырьеэкспорт». Вместе с тем, участники отрасли говорят, что существует возможность и прямых продаж топлива не только через биржу.

По словам старшего вице-президента СПбМТСБ Антона Карпова, через СПбМТСБ на западных базисах «ж/д станция перехода» Злынка и Рудня (находятся на границу с Белоруссией ред.) продается сейчас небольшие объемы топлива, и значительного роста поставок не наблюдается. Он уточнил, что в январе объем поставок бензинов через биржу составил 600 тонн, в феврале — 1860 тонн, в марте 1200, а с 25 марта поставок не было.

«Они небольшие объемы продавали в марте, до этого в феврале несколько больше. В январе тоже немного было», — отметил он, заметив, что равномерности в поставках не фиксируется.

С начала 2024 года ВСУ осуществили несколько атак на российские НПЗ с применением дронов. Впоследствии о внеплановом ремонте сообщили на Волгоградском и Туапсинском заводах, приостановил работу Новошахтинский НПЗ, а на Нижегородском, Рязанском, Сызранском, Славянском и Куйбышевском заводах зафиксировали различного рода повреждения. При этом мартовская серия атак усилила опасения участников рынка, связанные с дефицитом топлива, поэтому биржевые цены на бензин и дизель только за две недели, с 11 по 22 марта, выросли на 10–15%, следует из данных СПбМТСБ по территориальному индексу европейской части России.

В конце прошлой недели, 22 марта, вице-премьер Александр Новак провел заседание по ситуации на топливном рынке с участием представителей ведомств и нефтяных компаний, на котором были отмечены рост внутренних поставок топлива и достаточность запасов. Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и дозагрузить НПЗ. Источники РБК также сообщали, что нефтекомпании заявили об улучшении ситуации с логистикой по железной дороге и снижении риска затоваривания.

В итоге 22 марта летний дизель подешевел на бирже впервые за две недели, 25 марта начал дешеветь бензин. По итогам торгов 28 марта цена бензина АИ-92 снизилась на 1,51%, до 52,456 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 1,04%, до 63,171 тыс. руб. за тонну, летнего дизеля — на 0,78%, до 65,148 тыс. руб. за тонну.