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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала о разногласиях в ЕС по производству боеприпасов

Politico: в ЕС спорят насчет контрактов на производство боеприпасов после поставок Украине
ЕС пообещал поставить Украине 1 млн снарядов из своих запасов. Для их восполнения союз будет заключать контракты на производство новых боеприпасов, но страны не могут решить, допускать ли к этому компании не из Евросоюза
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Послы ЕС провели переговоры насчет обеспечения поставок боеприпасов Украине, однако пока не решили спор насчет того, какие компании получат право производить снаряды для восполнения европейских запасов после этих поставок, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Разногласия возникли из-за того, будут ли заключаться контракты на поставки только с компаниями из ЕС или же к этому будут допущены и внешние производители. Как пишет газета, на необходимости ограничить круг оборонных предприятий только европейскими настаивает Франция, ее поддерживают Греция и Кипр. Последние опасаются, что контракты в противном случае могут получить турецкие компании — а у Афин и Никосии напряженные отношения с Анкарой.

Собеседники издания также сказали, что Еврокомиссии предстоит изучить возможности европейских производителей, прежде чем будет принято решение. Ранее Politico указывала, что Евросоюз определил 15 компаний из 11 стран-членов, которые смогут производить боеприпасы, но будет ли их мощностей достаточно, пока неясно.

20 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны союза приняли «историческое решение» и согласились на поставку одного миллиона 155-мм снарядов Украине в течение следующих 12 месяцев.

В начале марта 2023 года The Financial Times узнала, что Киев попросил ЕС поставлять ему 250 тыс. снарядов в месяц при существующих расходах 110 тыс. 155-миллиметровых боеприпасов ежемесячно.

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На реализацию плана ЕС намерен выделить €2 млрд из Европейского фонда мира. Одна половина этой суммы пойдет на отправку боеприпасов из запасов стран Евросоюза Киеву, вторая — на совместные закупки снарядов государствами-членами, чтобы восполнить эти запасы. Контракты будет размещать Европейское оборонное агентство (EDA). Сообщалось, что ЕС изучит, как нарастить производственные мощности.

Как уточняет Politico, послы Евросоюза на прошедшей 5 апреля встрече договорились, каким образом будет идти финансирование программы, и согласованный документ будет опубликован на следующей неделе.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Киеву. Кремль отмечал, что эти поставки не помешают достичь Москве целей спецоперации, но принесут страдания украинскому народу.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ЕС Украина боеприпасы
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