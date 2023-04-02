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Китай потребовал от всех военных не бояться вида крови

CCTV: Китай потребовал от военных на всех должностях не бояться вида крови
Любые служащие армии Китая не пройдут отбор, если испугаются вида крови, говорится в обновленных требованиях НОАК. В прошлом сентябре Си Цзиньпин попросил военное ведомство «готовиться к войне»
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны Китая снизит медицинские требования для набора специалистов в «срочно необходимые» специальности в сфере высоких технологий, однако все претенденты на боевые и небоевые должности обязаны не бояться вида крови. Об этом говорится в обновленном руководстве, пишет государственное Центральное телевидение Китая (CCTV).

Требования по росту, весу, остроте зрения и другим показателям здоровья будут упрощены для тех специалистов, которые «срочно необходимы для подготовки к войне», либо небоевого персонала «высокого уровня» или «особых профессиональных талантов», пояснили CCTV в ведомстве. В Минобороны сочли, что эти показатели теперь «не влияют на военные операции» благодаря развитию военных технологий и медицины.

Коррективы в документы внесли в рамках модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Председатель КНР Си Цзиньпин поручил завершить модернизацию к 2027 году, превратив вооруженные силы Китая в армию «мирового класса». В прошлом сентября он требовал от армии «сосредоточиться на подготовке к войне».

По данным ЦРУ, к 2027 году китайский лидер поручил завершить подготовку к установлению военного контроля над Тайванем, хотя пока Пекин окончательного решения по этому вопросу не принял. Как указывала в марте Foreign Policy, в последние месяцы Пекин принял новые законы, касающиеся готовности к боевым действиям, ввел в строй новые бомбоубежища в городах, близких к Тайваньскому проливу. Кроме того, на ежегодном собрании китайского парламента Си Цзиньпин попросил генералитет «осмелиться сражаться».

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