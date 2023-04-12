Economist узнал об атаке агентами СБУ российского А-50 без приказа

В конце февраля в Белоруссии атаковали российский самолет А-50: в Минске рассказали, что тот получил лишь царапины и пробоину, и обвинили в диверсии Украину. США выяснили, что агенты СБУ ослушались приказа и действовали самовольно

Самолет А-50 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Агенты СБУ атаковали российский самолет-разведчик в Белоруссии вопреки приказу. Об этом пишет The Economist со ссылкой на результаты прослушки американской разведки, оказавшиеся в открытом доступе в результате утечки секретных документов США.

Из материалов следует, что СБУ узнала о причастности своих сотрудников к взрыву 26 февраля текущего года, эта информация была для руководства «поразительной». Сведения содержатся на строго засекреченном слайде о конфликте на Украине, распространенном 1 марта сотрудниками объединенного комитета начальников штабов США.

Материал об атаке сотрудников СБУ на самолет в Белоруссии не только содержит гриф совершенной секретности, но и помечен как si-g. Источники издания рассказали, что эта маркировка ставится на материалы, полученные в результате прослушивания телефонных разговоров и перехватов электронных данных. Но поскольку многие из документов описывают конкретные разговоры между отдельными чиновниками или ведомствами, их утечка может позволить объектам слежки понять, как была добыта информация.

В тот же день, 26 февраля, признанный в Белоруссии экстремистским

телеграм-канал BYPOL сообщил о двух взрывах на аэродроме в Мачулищах. По его данным, пострадали передняя и центральная части российского самолета-разведчика А-50. О взрывах на этом аэродроме также сообщал основатель телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов со ссылкой на источники.

Власти Белоруссии затем заявили о провале попытки СБУ и ЦРУ взорвать самолет. Тот «не потерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности», рассказал президент Александр Лукашенко. По его данным, диверсанта задержали: это был россиянин с украинским паспортом, родившийся в Кривом Роге, затем живший в Крыму и завербованный украинскими спецслужбами в 2014 году. Лукашенко поручил после этого провести в стране «жесточайшую зачистку» и исключил, что атака на самолет могла произойти без ведома украинского президента Владимира Зеленского.

В Киеве назвали попытку нападения на самолет в Белоруссии «антитеррористическим актом», который предприняли «местные партизаны».