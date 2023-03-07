Подоляк назвал нападение на самолет атакой белорусских «партизан»

Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Попытка нападения на самолет А-50 в Белоруссии — это «антитеррористический акт», который совершили «местные партизаны», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

28 февраля телеграм-канал BYPOL (признан в Белоруссии экстремистским, сама организация признана террористической) сообщил, что на белорусском аэродроме в Мачулищах произошло два взрыва. После канал опубликовал видео с полетом дрона, на котором видно, как беспилотник пролетает над взлетно-посадочной полосой и садится на антенну А-50, после чего улетает.

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СБУ и ЦРУ США разработали операцию по уничтожению на территории республики российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, но она провалилась. По словам Лукашенко, операцию «против Белоруссии» начали готовить от пяти до восьми месяцев назад — для этого был подготовлен террорист, россиянин с украинским паспортом (он родился в Кривом Роге, но жил в Крыму). Террориста и его пособников задержали, рассказал президент.

Самолет «не потерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности», добавил Лукашенко.

По его мнению, «такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим». Президента Украины Владимира Зеленского он назвал «гнидой».