Рогозин заявил о вкладе «Роскосмоса» в расследование хищений в корпорации

Рогозин заявил о вкладе «Роскосмоса» в расследование хищений в корпорации

Глава госкорации также назвал предприятие «Роскосмоса», в отношении которого проводилось и расследование и где были выявлены хищения. О вскрытых хищениях в «Роскосмосе» на прошлой неделе говорилось в докладе Юрия Чайки

Дмитрий Рогозин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Хищения в «Роскосмосе», о которых недавно отчиталась Генпрокуратура, удалось вскрыть благодаря расследованию, проведенному службой внутреннего аудита госкоропорации. Об этом сообщил, отвечая на вопрос РБК, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Это реализация нашего расследования, которое проводилось службой внутреннего аудита в отношении одного из наших предприятий — это НИЦ РКП [Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности]», — сказал Рогозин. «В ноябре мы это начали, передали документы прокуратуре. Мы очень благодарим прокуратуру, что она приняла это во внимание», — добавил глава госкорпорации.

О том, что проверка по фактам хищений проводилась именно в отношении НИЦ РКП, ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщалось, что были обнаружены хищения порядка 1 млрд руб. при исполнении контракта по реконструкции стендовой базы НИЦ РКП.

На сайте предприятия сказано, что оно является головным испытательным центром «Роскосмоса» по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива, испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений.