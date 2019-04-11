Рогозин заявил о вкладе «Роскосмоса» в расследование хищений в корпорации

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,50 +0,21 EUR Бирж. 72,68 +0,20 Brent 71,21 -0,17% USD Нал. 64,90 64,08 EUR Нал. 73,12 72,23 USD ЦБ 64,40 -0,34 EUR ЦБ 72,66 -0,29 EUR/USD 1,1269 -0,0002 BTC/USD Бирж. 5 069,10 -247,30 IMOEX 2 558,55 -0,78% RTSI 1 249,64 -1,02% DJIA 26 207,09 +0,19% Nasdaq 7 957,84 -0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
АЛРОСА ₽130 (+38,02%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Золото $1 415 (+8,5%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
АЛРОСА ₽130 (+38,02%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Золото $1 415 (+8,5%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 64,4 (-0,34) Quote, 13:46
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 72,66 (-0,29) Quote, 13:46
Суд признал Ассанжа виновным в нарушений условий освобождения под залог Общество, 17:33 Следствие попросило суд продлить домашний арест Калви до июля Общество, 17:32 Рогозин заявил о вкладе «Роскосмоса» в расследование хищений в корпорации Политика, 17:26 От переворота до переворота: история правления Омара аль-Башира в Судане Политика, 17:21  МИД заявил о необходимости мирного разрешения ситуации в Судане Политика, 17:20 Фудтраки и автолавки: как устроен уличный бизнес на «колесах» РБК и ГАЗ, 17:17 Минюст США назвал грозящий Ассанжу тюремный срок Политика, 17:17 На Кипре остались российские депозиты на €3 млрд Экономика, 17:16 Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию Спорт, 17:16 Фигуранта дела Baring Vostok Кордичева перевели под домашний арест Общество, 16:53 По данным WikiLeaks: что публиковала организация Ассанжа Политика, 16:49 Победителя определит футбол: турнир между непримиримыми противниками РБК и Футболер, 16:49 Как женщина помогла получить первый снимок черной дыры Стиль, 16:47 В Кремле наградили Стаса Михайлова и Кристину Потупчик Политика, 16:46
Политика ,  
0 
Рогозин заявил о вкладе «Роскосмоса» в расследование хищений в корпорации
Глава госкорации также назвал предприятие «Роскосмоса», в отношении которого проводилось и расследование и где были выявлены хищения. О вскрытых хищениях в «Роскосмосе» на прошлой неделе говорилось в докладе Юрия Чайки
Дмитрий Рогозин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Хищения в «Роскосмосе», о которых недавно отчиталась Генпрокуратура, удалось вскрыть благодаря расследованию, проведенному службой внутреннего аудита госкоропорации. Об этом сообщил, отвечая на вопрос РБК, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Это реализация нашего расследования, которое проводилось службой внутреннего аудита в отношении одного из наших предприятий — это НИЦ РКП [Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности]», — сказал Рогозин. «В ноябре мы это начали, передали документы прокуратуре. Мы очень благодарим прокуратуру, что она приняла это во внимание», — добавил глава госкорпорации.

Политика
Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»

О том, что проверка по фактам хищений проводилась именно в отношении НИЦ РКП, ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщалось, что были обнаружены хищения порядка 1 млрд руб. при исполнении контракта по реконструкции стендовой базы НИЦ РКП.

На сайте предприятия сказано, что оно является головным испытательным центром «Роскосмоса» по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива, испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений.

Материал дополняется.

Авторы: Инна Сидоркова, Мария Бондаренко
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter