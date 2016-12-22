СП Renault и «Ростеха» объявило о принудительном выкупе акций АвтоВАЗа

Совместное предприятие Renault и «Ростеха» — Alliance Rostec Auto BV (ARA BV) — принудительно выкупит акции АвтоВАЗа, говорится в сообщении компании.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет обнародован к 30 ноября. Привилегированные акции будут выкупаться по цене 12,2 руб., а обыкновенные — по 12,4 руб.

О намерении консолидировать 100% акций АвтоВАЗа у Alliance Rostec глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в мае. В конце сентября обе компании выкупили 13,1% акций совместного предприятия, доведя свою долю в АвтоВАЗе до 96,6%. На выкуп ARA BV направила 19,698 млрд руб. Председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Скворцов назвал увеличение доли ARA BV продолжением рекапитализации АвтоВАЗа. Преодолев отметку в 95% акций, совместное предприятие получило право объявить принудительный выкуп оставшейся части.