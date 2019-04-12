В Кремле увидели несоответствие ареста Ассанжа идеалам свободы слова

Предположения о связи основателя WikiLeaks с Россией конспирологичны, а само по себе преследование Джулиана Ассанжа противоречит идее о независимости и свободе прессы, заявил Дмитрий Песков

Джулиан Ассанж (Фото: Zuma / ТАСС)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж является независимым информатором, а его преследование не соотносится с идеалами свободы слова. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Основанный Ассанжем портал WikiLeaks — «независимый источник информации, который подвергается преследованию», сказал Песков. «С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы СМИ, их неприкосновенности», — добавил он, выразив надежду, что в итоге права Ассанжа будут соблюдены.

По словам пресс-секретаря президента России, любые утверждения о связи Ассанжа с Москвой «скорее относятся к конспирологии».

Ранее Эквадор, под защитой которого с 2012 года находился Ассанж, решил отказать ему в дипломатическом убежище «из-за многочисленных нарушений международных конвенций» и поведения на территории посольства. После этого основателя WikiLeaks, который более шести лет не покидал здания посольства Эквадора в Лондоне, арестовала британская полиция.