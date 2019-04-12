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L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Политика ,  
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В Кремле увидели несоответствие ареста Ассанжа идеалам свободы слова
Предположения о связи основателя WikiLeaks с Россией конспирологичны, а само по себе преследование Джулиана Ассанжа противоречит идее о независимости и свободе прессы, заявил Дмитрий Песков
Джулиан Ассанж (Фото: Zuma / ТАСС)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж является независимым информатором, а его преследование не соотносится с идеалами свободы слова. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Основанный Ассанжем портал WikiLeaks — «независимый источник информации, который подвергается преследованию», сказал Песков. «С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы СМИ, их неприкосновенности», — добавил он, выразив надежду, что в итоге права Ассанжа будут соблюдены.

По словам пресс-секретаря президента России, любые утверждения о связи Ассанжа с Москвой «скорее относятся к конспирологии».

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«Герой или подлец»: западные СМИ об аресте Джулиана Ассанжа

Ранее Эквадор, под защитой которого с 2012 года находился Ассанж, решил отказать ему в дипломатическом убежище «из-за многочисленных нарушений международных конвенций» и поведения на территории посольства. После этого основателя WikiLeaks, который более шести лет не покидал здания посольства Эквадора в Лондоне, арестовала британская полиция.

Основанием для этого ареста стал ордер, выданный британским судом в 2012 году из-за нарушений Ассанжем условий об освобождении под залог, а также запрос США на его экстрадицию. Вашингтон обвиняет Ассанжа в сговоре с целью компьютерного взлома сетей Пентагона в 2010 году.

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Джулиан Ассанж сменил затворничество на заключение

Гражданин Австралии Джулиан Ассанж получил известность как основатель WikiLeaks. Портал прославился публикацией секретных документов США о гибели мирных жителей в Ираке во время военной операции, о тюрьме Гуантанамо, о прослушке, которую ведут АНБ и ЦРУ, и другими «утечками».

Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или смертная казнь, однако американский Минюст утверждает, что срок составит лишь пять лет за хакерскую деятельность.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Демченко
Теги: Джулиан Ассанж
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