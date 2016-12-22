Глава ЦРУ рассказал о погибшей в Сирии «паре сотен русских»

Американские военные в Сирии убили несколько «сотен русских», заявил глава ЦРУ Майк Помпео. О гибели в Сирии российских наемников ранее сообщали Conflict Intelligence Team, иранское агентство Fars, CBS и Bloomberg

Майк Помпео (Фото: Andrew Harnik / AP)

Глава ЦРУ Майк Помпео, которого после отставки Рекса Тиллерсона президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, рассказал о гибели в Сирии «пары сотен русских». Такое заявление он сделал в ходе слушаний, посвященных рассмотрению его кандидатуры на должность главы Госдепа, в комитете по иностранным делам сената конгресса США, передает Time. Случившееся, как уточняет издание The Hill, он преподнес как «свидетельство жесткости администрации Трампа по отношению к Москве».

«В Сирии несколько недель назад русские встретили достойного соперника. [В результате этого столкновения] пара сотен русских были убиты», — заявил Помпео. О каком именно инциденте он говорит, глава Центрального разведывательного управления не уточнил, заметив однако, что все россияне были убиты военными США.

Прежде о гибели в Сирии «десятков россиян» со ссылкой на собственные источники, а также источники в американской разведке сообщали представители группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), иранское агентство Fars, американский телеканал CBS News, Bloomberg, а также «Новая газета» и ​«Московский комсомолец» и другие СМИ. Это, по словам их собеседников, произошло сразу после того, как 7 февраля силы воюющей с террористами международной коалиции, возглавляемой США, нанесли массированный авиаудар по проправительственным войскам Башара Асада в районе Дейр-эз-Зора.

Подобные действия, как объяснили позже в штабе коалиции, стали ответом на нападение правительственных войск Сирии на позиции курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), которые в гражданской войне поддерживает Вашингтон. Минобороны России затем объяснило эту атаку операцией сторонников Асада против «спящей» ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Позднее стало известно о том, что помимо сирийцев в нападении на позиции СДС участвовали и российские наемники из частной военной компании Вагнера. При этом число погибших в результате удара коалиции россиян, по данным источников разных СМИ, разнились. CIT сообщала о восьми погибших россиянах, РБК позже удалось подтвердить эти данные и поговорить с их родственниками. При этом газета «Московский комсомолец» сообщала о 40 убитых и 72 раненых, «Новая газета» писала о 13 погибших, «Коммерсантъ» со ссылкой на российский военный источник — об 11 гражданах России, Bloomberg затем рассказал о «200 погибших» в результате удара, «большая часть из которых», по информации собеседников агентства, была россиянами, Reuters 15 февраля написал, что в Сирии с 7 февраля были убиты или ранены около 300 человек, которые работали в «российской частной компании».

Глава МИД России Сергей Лавров затем назвал подобные сообщения «попытками спекулировать на войне». Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, допускала, что под ударами возглавляемой США международной коалиции могли погибнуть граждане России. «По предварительным данным, в результате вооруженного столкновения, причины которого выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России», — говорила она.

В Кремле при этом сообщили об отсутствии какой-либо информации по этому поводу. «Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем. Рекомендуем по этим вопросам обращаться в Министерство обороны», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.