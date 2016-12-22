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Reuters оценил суммарные потери россиян в Сирии за неделю
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Reuters оценил суммарные потери россиян в Сирии за неделю
Война в Сирии, 15 фев, 22:26
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Reuters оценил суммарные потери россиян в Сирии за неделю

За прошлую неделю в Сирии были убиты или ранены около 300 человек, заявили Reuters три источника, знакомые с делом. Все они работали в «российской частной компании», уточняет агентство.

Военный врач рассказал агентству, что в Сирии погибли около ста россиян, еще один источник, знакомый с несколькими бойцами ЧВК, сказал, что погибли более 80 человек. Раненых, по данным источников Reuters, отправили в пять военных госпиталей в России. О том, что наемников доставляли в госпитали Москвы и Санкт-Петербурга, ранее сообщал Bloomberg.

Военный врач в одном из таких госпиталей сообщал Reuters, что в медучреждении, по состоянию на вечер субботы, было ​более 50 таких пациентов, 30% из них с серьезными ранениями. Атаман хуторского казачьего общества Ховрино, первый секретарь Всероссийской общественной организации «Поколение Победы» Евгений Шабаев заявил Reuters, что в среду, 14 февраля, ездил в Центральный военный госпиталь Министерства обороны в Химках. В палате, которую он посетил, находились восемь раненых, которые были эвакуированы из Сирии за последние несколько дней.

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В разговоре с РБК Евгений Шабаев рассказал, что смог посетить только одну палату. «Поймите, это режимный объект. Мне гулять там никто не позволил. Мне ребята сказали, что все хирургическое отделение забито, там лежат около 40–45 человек», — рассказал казак. Он добавил, что пострадавших привозили не только в московские военные больницы, но и в петербургские. «ЧВК не Министерство обороны, поэтому вывозили туда, куда было возможно», — уточнил Шабаев.

В приемной филиала № 1 Центрального военного госпиталя Минобороны России в Химках РБК отказались подтвердить либо опровергнуть информацию о пострадавших в Сирии, которые, по словам Шабаева, проходят лечение.

7 февраля силы международной коалиции в Сирии, возглавляемой США, нанесли массированный авиаудар с применением бомбардировщиков и вертолетов по проправительственным войскам в районе Дейр-эз-Зора. Подразделения, лояльные президенту Сирии Башару Асаду, попытались атаковать позиции курдских «Сирийских демократических сил», поддерживаемых Вашингтоном, сообщал Пентагон. Сирийские ополченцы, по которым нанесли удар, проводили операцию против «спящей» ячейки «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), заявили в Минобороны России. Свои действия ополченцы не согласовали с командованием российской оперативной группы. Кроме того, позицию американской стороны российские военные также узнали только после обстрела, заявляли в ведомстве.

Позднее СМИ стали сообщать, что помимо сирийцев в атаке на позиции СДС участвовали российские наемники из ЧВК Вагнера. The New York Times и группа расследователей CIT сообщали о четырех и восьми погибших бойцах ЧВК, РБК удалось подтвердить эту информацию, связавшись с родственниками некоторых из них.

​«Московский комсомолец» со ссылкой на источник сообщал о 40 погибших и 72 раненных в ходе авианалета, уточняя, что это как россияне, так и сирийцы. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждало, что погибших среди ополченцев было не менее сотни, при этом погибли «десятки российских наемников», уточняло агентство.

Теги: Сирия , потери
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