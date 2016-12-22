CIT назвала имена еще троих погибших от удара США россиян в Сирии

Члены группы расследователей Conflict Intelligence Team связали с нанесенным в провинции Дейр-эз-Зор ударом появившиеся вскоре после него в СМИ и соцсетях сообщения о гибели еще троих россиян

Алексей Шихов (Фото: @666_mancer / Twitter)

Эксперты группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) включили в список россиян, погибших в результате массированного удара, нанесенного 7 февраля в Сирии силами возглавляемой США коалиции по отряду проасадовских войск, еще три имени.

Один из членов CIT обратил внимание на пост о гибели Алексея Шихова по прозвищу Кадет из Нижнего Новгорода.

Знакомые Шихова рассказали РБК о погибшем.

«Мы с Кадетом [Алексеем Шиховым] познакомились в бригаде «Призрак» [военизированное подразделение самопровозглашенной Луганской народной республики]. Парнишка был правильный, ничего плохого сказать о нем не могу! Чувство братства у него было, это точно, всегда рвался в бой. Узнал о его гибели случайно, наткнулся на информацию в группе «Призрак». Однополченцы помнят его, это значит, что человек он хороший. На войне видно человека сразу, он себя показал с хорошей стороны», — сообщил РБК сослуживец Алексея Шихова Александр Кузичев.

«Мы с ним познакомились в 2016 году в музее Новороссии, оба там трудились волонтерами, ушли из музея тоже примерно в одно время. Очень интересный и достойный человек, с достаточно правильными взглядами на жизнь. Он вел достаточно близкий к праведному образ жизни: не употреблял алкоголь или наркотики, всегда старался помочь людям. Поехал он на Донбасс по идейным соображениям, как и многие тогда ехали, для защиты русского мира. В общем, достойный человек, и я бы мог его выделить даже среди ополченцев как надежного и достойного человека», — рассказал другой знакомый Шихова, Димитрий Пчелинцев.

О гибели там, «где, судя по предновогодним рапортам, война закончилась», члена организации «Русь триединая» по имени Владимир (позывной Апостол, фамилия на данный момент не известна) сообщил на своей странице в Facebook глава организации Сергей Моисеев.

«Не могу сказать, 7 февраля это произошло или нет, пока уточняем, — сказал Моисеев РБК. — Он в октябре уехал. Эта фотография как раз была сделана в последний раз, когда мы с ним встречались. Мы пообщались, чаю попили, расстались, и больше вестей от него не было никаких».

Фамилию погибшего Владимира Моисеев назвать отказался.

«Знаю, но не могу назвать, надо с родственниками согласовать, у него все родные и близкие в Харькове остались», — пояснил он.

Наконец, екатеринбургское СМИ e1.ru рассказало о гибели в Сирии Руслана Гаврилова из поселка Кедровое Свердловской области. «Они должны были вернуться в январе, но приказа все не было. Их ждали, а потом такое. 7 февраля был обстрел, после этого никакой информации от них не поступало. Потом кто-то позвонил матери Руслана и сказал, что сын погиб», — рассказала изданию Татьяна, знакомая с матерью Гаврилова жительница поселка Кедровое.

В понедельник, 12 февраля, в Сети появились первые имена бойцов ЧВК Вагнера, которые, как предполагается, погибли 7 февраля в ходе столкновения проасадовских сил с партнерами западной антиигиловской коалиции в долине реки Евфрат. Это были Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, Владимир Логинов из Калининграда и Игорь Ананьев из Москвы.

Таким образом, поименный список потерь вагнеровцев увеличился до восьми человек. При этом до сих пор нет точных данных обо всех потерях. «Новая газета» называет 13 погибших россиян, а авторы блога Oryx, посвященного, в частности, войне в Сирии, — 12 погибших и 36 раненых россиянах.

В свою очередь, Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сторонникам президента Сирии в провинции Дейр-эз-Зор погибли «десятки российских наемников». Еще два источника среди россиян, знакомых с ситуацией, заявили агентству, что во время удара погибли «более чем 200 наемников, большей частью россияне, которые сражались на стороне сирийской армии Башара Асада».

В то же время источник «МК», «находящийся непосредственно в Сирии», сообщил, что во время удара погибли 40 человек, а 72 были ранены. «Очевидно, имелись в виду и сирийцы, и русские, — рассказал он. — Сирийцы и наши решили захватить завод у курдов в зоне работы американцев. Потом прилетела авиация, беспилотники и вертушки и четыре часа их молотили».

Министерство обороны 8 февраля распространило свою версию произошедшего в Дейр-эз-Зоре. Там указали, что ополченцы без согласования с российским командованием проводили разведывательную операцию, пытаясь установить позиции «спящей» ячейки «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), однако в итоге попали под обстрел коалиции.