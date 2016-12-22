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CIT назвала имена еще троих погибших от удара США россиян в Сирии
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CIT назвала имена еще троих погибших от удара США россиян в Сирии
Война в Сирии, 14 фев, 11:47
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CIT назвала имена еще троих погибших от удара США россиян в Сирии
Члены группы расследователей Conflict Intelligence Team связали с нанесенным в провинции Дейр-эз-Зор ударом появившиеся вскоре после него в СМИ и соцсетях сообщения о гибели еще троих россиян
Алексей Шихов (Фото: @666_mancer / Twitter)

Эксперты группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) включили в список россиян, погибших в результате массированного удара, нанесенного 7 февраля в Сирии силами возглавляемой США коалиции по отряду проасадовских войск, еще три имени.

Один из членов CIT обратил внимание на пост о гибели Алексея Шихова по прозвищу Кадет из Нижнего Новгорода.

Знакомые Шихова рассказали РБК о погибшем.

«Мы с Кадетом [Алексеем Шиховым] познакомились в бригаде «Призрак» [военизированное подразделение самопровозглашенной Луганской народной республики]. Парнишка был правильный, ничего плохого сказать о нем не могу! Чувство братства у него было, это точно, всегда рвался в бой. Узнал о его гибели случайно, наткнулся на информацию в группе «Призрак». Однополченцы помнят его, это значит, что человек он хороший. На войне видно человека сразу, он себя показал с хорошей стороны», — сообщил РБК сослуживец Алексея Шихова Александр Кузичев.

«Мы с ним познакомились в 2016 году в музее Новороссии, оба там трудились волонтерами, ушли из музея тоже примерно в одно время. Очень интересный и достойный человек, с достаточно правильными взглядами на жизнь. Он вел достаточно близкий к праведному образ жизни: не употреблял алкоголь или наркотики, всегда старался помочь людям. Поехал он на Донбасс по идейным соображениям, как и многие тогда ехали, для защиты русского мира. В общем, достойный человек, и я бы мог его выделить даже среди ополченцев как надежного и достойного человека», — рассказал другой знакомый Шихова, Димитрий Пчелинцев.

О гибели там, «где, судя по предновогодним рапортам, война закончилась», члена организации «Русь триединая» по имени Владимир (позывной Апостол, фамилия на данный момент не известна) сообщил на своей странице в Facebook глава организации Сергей Моисеев.

«Не могу сказать, 7 февраля это произошло или нет, пока уточняем, — сказал Моисеев РБК. — Он в октябре уехал. Эта фотография как раз была сделана в последний раз, когда мы с ним встречались. Мы пообщались, чаю попили, расстались, и больше вестей от него не было никаких».

Фамилию погибшего Владимира Моисеев назвать отказался.

«Знаю, но не могу назвать, надо с родственниками согласовать, у него все родные и близкие в Харькове остались», — пояснил он.

Наконец, екатеринбургское СМИ e1.ru рассказало о гибели в Сирии Руслана Гаврилова из поселка Кедровое Свердловской области. «Они должны были вернуться в январе, но приказа все не было. Их ждали, а потом такое. 7 февраля был обстрел, после этого никакой информации от них не поступало. Потом кто-то позвонил матери Руслана и сказал, что сын погиб», — рассказала изданию Татьяна, знакомая с матерью Гаврилова жительница поселка Кедровое.

В понедельник, 12 февраля, в Сети появились первые имена бойцов ЧВК Вагнера, которые, как предполагается, погибли 7 февраля в ходе столкновения проасадовских сил с партнерами западной антиигиловской коалиции в долине реки Евфрат. Это были Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, Владимир Логинов из Калининграда и Игорь Ананьев из Москвы.

CIT назвала имена погибших под огнем коалиции США россиян в Сирии
Политика

Таким образом, поименный список потерь вагнеровцев увеличился до восьми человек. При этом до сих пор нет точных данных обо всех потерях. «Новая газета» называет 13 погибших россиян, а авторы блога Oryx, посвященного, в частности, войне в Сирии, — 12 погибших и 36 раненых россиянах.

В свою очередь, Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сторонникам президента Сирии в провинции Дейр-эз-Зор погибли «десятки российских наемников». Еще два источника среди россиян, знакомых с ситуацией, заявили агентству, что во время удара погибли «более чем 200 наемников, большей частью россияне, которые сражались на стороне сирийской армии Башара Асада».

В то же время источник «МК», «находящийся непосредственно в Сирии», сообщил, что во время удара погибли 40 человек, а 72 были ранены. «Очевидно, имелись в виду и сирийцы, и русские, — рассказал он. — Сирийцы и наши решили захватить завод у курдов в зоне работы американцев. Потом прилетела авиация, беспилотники и вертушки и четыре часа их молотили».

CNN показал ставший причиной гибели россиян в Сирии удар
Политика

Министерство обороны 8 февраля распространило свою версию произошедшего в Дейр-эз-Зоре. Там указали, что ополченцы без согласования с российским командованием проводили разведывательную операцию, пытаясь установить позиции «спящей» ячейки «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), однако в итоге попали под обстрел коалиции.

Авторы: Инна Сидоркова, Валерий Романов, Евгений Калюков, Екатерина Костина.
Теги: Сирия , ЧВК Вагнера
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