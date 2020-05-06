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Политика ,  
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Саакашвили заявил о своей новой должности в Нацсовете реформ Украины

Саакашвили должен войти в Национальный совет реформ при президенте Украины, который участвует в выработке стратегической политики в этой сфере
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: РИА Новости)

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен войти в Национальный совет реформ Украины. Об этом сообщил главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов и позднее подтвердил сам политик.

О своем новом назначении Саакашвили сообщил в разговоре с Deutsche Welle. По его словам, он получит должность главы исполнительного комитета совета. Бутусов писал, что Саакашвили будет секретарем совета, возглавляет который президент страны Владимир Зеленский. Дату назначения Саакашвили не назвал, но, по информации Бутусова, указ Зеленский может подписать уже 6 мая.

По словам главного редактора «Цензор.Нет», Саакашвили в совете может обладать расширенными полномочиями вплоть до участия в заседаниях правительства. «По данным источников «Цензор.Нет», близких к Михаилу Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. Его задача — определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны», — написал Бутусов.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу президента Петра Порошенко. Это консультативный орган, состав которого утверждает глава государства. «Целью деятельности Национального совета реформ является обеспечение внедрения единой, согласованной государственной политики реформ в Украине, налаживание эффективного механизма взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в процессе осуществления реформ с привлечением к сотрудничеству по этим вопросам международного сообщества», — говорится описании совета.

В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
Политика
<p>Михаил Саакашвили</p>

На странице совета на портале офиса президента Украины последний отчет о проведенном заседании датируется позапрошлым годом и периодом президентства Петра Порошенко. Всего с момента создания и до 2018 года прошло 28 заседаний совета, которые в последний год обычно проходили с регулярностью раз в несколько месяцев.

Саакашвили уже принимал участие в работе совета в статусе главы Одесской области. В 2015 году на очередном заседании между ним и главой МВД страны Арсеном Аваковым случился конфликт, в ходе которого политик обвинил министра в воровстве. После этого Аваков потребовал от Саакашвили «валить из страны» и плеснул в него стакан воды.

О возвращении к работе в структурах власти Украины Саакашвили сообщил в конце апреля, рассказав, что получил от президента Владимира Зеленского предложение войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам. Говоря о своих возможных обязанностях, Саакашвили сообщил, что Зеленский, в частности, поручит ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ). Информация о возможном назначении Саакашвили вызвала резкую негативную реакцию в Грузии, где против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. Премьер страны Георгий Гахария пригрозил, что в случае такого назначения Тбилиси отзовет посла из Киева как минимум для консультаций.

Правительство Украины отозвало представление Саакашвили в вице-премьеры
Политика
Предвыборный плакат с изображением Михаила Саакашвили

В итоге назначение Саакашвили вице-премьером сорвалось из-за позиции депутатов Верховной рады. Офису президента не удалось набрать необходимое количество депутатов в поддержку назначения Саакашвили. Как отмечал «Цензор.Нет», поддержать назначение экс-главы Одесской области отказались даже некоторые депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Саакашвили, Украина
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Правительство Украины отозвало представление Саакашвили в вице-премьеры
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