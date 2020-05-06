Саакашвили заявил о своей новой должности в Нацсовете реформ Украины

Саакашвили должен войти в Национальный совет реформ при президенте Украины, который участвует в выработке стратегической политики в этой сфере

Михаил Саакашвили (Фото: РИА Новости)

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен войти в Национальный совет реформ Украины. Об этом сообщил главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов и позднее подтвердил сам политик.

О своем новом назначении Саакашвили сообщил в разговоре с Deutsche Welle. По его словам, он получит должность главы исполнительного комитета совета. Бутусов писал, что Саакашвили будет секретарем совета, возглавляет который президент страны Владимир Зеленский. Дату назначения Саакашвили не назвал, но, по информации Бутусова, указ Зеленский может подписать уже 6 мая.

По словам главного редактора «Цензор.Нет», Саакашвили в совете может обладать расширенными полномочиями вплоть до участия в заседаниях правительства. «По данным источников «Цензор.Нет», близких к Михаилу Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. Его задача — определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны», — написал Бутусов.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу президента Петра Порошенко. Это консультативный орган, состав которого утверждает глава государства. «Целью деятельности Национального совета реформ является обеспечение внедрения единой, согласованной государственной политики реформ в Украине, налаживание эффективного механизма взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в процессе осуществления реформ с привлечением к сотрудничеству по этим вопросам международного сообщества», — говорится описании совета.