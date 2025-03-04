Ушаков сообщил, что США не назначили своего спецпредставителя по Украине

Юрий Ушаков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

США пока не представили кандидатуру своего спецпредставителя по урегулированию конфликта на Украине в контактах с Россией, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.

«Пока еще нет», — сказал Ушаков журналистам.

Конкретная дата новых российско-американских переговоров также не назначена, добавил он.

Делегации России и США встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить двусторонние отношения, в том числе урегулирование на Украине, 18 февраля. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы.

Россию на них представили Ушаков, а также министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров.

После встречи Ушаков сообщил, что для украинско-американских переговоров США выбрали спецпосланника президента Кита Келлога, для российско-американских переговоров будет назначен один или несколько спецпредставителей.