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Военная операция на Украине ,  
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Ушаков сообщил, что США не назначили своего спецпредставителя по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

США пока не представили кандидатуру своего спецпредставителя по урегулированию конфликта на Украине в контактах с Россией, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.

«Пока еще нет», — сказал Ушаков журналистам.

Конкретная дата новых российско-американских переговоров также не назначена, добавил он.

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Делегации России и США встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить двусторонние отношения, в том числе урегулирование на Украине, 18 февраля. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы.

Россию на них представили Ушаков, а также министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров.

После встречи Ушаков сообщил, что для украинско-американских переговоров США выбрали спецпосланника президента Кита Келлога, для российско-американских переговоров будет назначен один или несколько спецпредставителей.

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Юрий Ушаков Военная операция на Украине США мирное урегулирование
Юрий Ушаков фото

Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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