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Военная операция на Украине ,  
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Участник теробороны погиб в Белгородской области при атаке диверсантов

Гладков: участник теробороны погиб при попытке прорыва диверсантов
Сюжет
Военная операция на Украине
Всего за время военной операции погибли два члена белгородской теробороны, сообщил Гладков. Среди мирных жителей при попытке прорыва границы украинскими силами пострадали десять человек

Участник теробороны погиб в Белгородской области при атаке диверсантов
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Участник территориальной обороны погиб в результате попытки прорыва границы украинскими силами в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Это второй член самообороны, который погибает за последние два года», — отметил глава региона. При попытке прорыва также пострадали десять мирных жителей, шестеро из них находятся в больницах.

Атака беспилотников и диверсантов на регионы России. Главное
Политика
Здание администрации города Белгород

12 марта ФСБ и Минобороны сообщили, что украинские силы предприняли попытку прорваться на территорию России в Белгородской и Курской областях, эта атака была отражена. В Белгородской области диверсанты пытались прорваться на трех направлениях — в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино.

По данным Минобороны, украинские силы при попытках прорыва потеряли 234 человека убитыми. Кроме того, уничтожены семь танков, три БМП Bradley американского производства и два бронетранспортера.

Кроме того, в Белгородской области сбили семь дронов. Один из них упал на крышу ТЦ в районе вокзала в Белгороде, там никто не пострадал. Еще один беспилотник врезался в здание администрации города, пострадали четыре человека.

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

Отряды теробороны в Белгородской области начали формировать в конце 2022 года. Туда зачисляют тех, кто не может быть призван в Вооруженные силы, но «имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома», пояснял губернатор.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Белгородская область территориальная оборона Вячеслав Гладков Украина диверсанты
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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