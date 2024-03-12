Участник теробороны погиб в Белгородской области при атаке диверсантов

Всего за время военной операции погибли два члена белгородской теробороны, сообщил Гладков. Среди мирных жителей при попытке прорыва границы украинскими силами пострадали десять человек

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Участник территориальной обороны погиб в результате попытки прорыва границы украинскими силами в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Это второй член самообороны, который погибает за последние два года», — отметил глава региона. При попытке прорыва также пострадали десять мирных жителей, шестеро из них находятся в больницах.

12 марта ФСБ и Минобороны сообщили, что украинские силы предприняли попытку прорваться на территорию России в Белгородской и Курской областях, эта атака была отражена. В Белгородской области диверсанты пытались прорваться на трех направлениях — в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино.

По данным Минобороны, украинские силы при попытках прорыва потеряли 234 человека убитыми. Кроме того, уничтожены семь танков, три БМП Bradley американского производства и два бронетранспортера.

Кроме того, в Белгородской области сбили семь дронов. Один из них упал на крышу ТЦ в районе вокзала в Белгороде, там никто не пострадал. Еще один беспилотник врезался в здание администрации города, пострадали четыре человека.

Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram

Отряды теробороны в Белгородской области начали формировать в конце 2022 года. Туда зачисляют тех, кто не может быть призван в Вооруженные силы, но «имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома», пояснял губернатор.