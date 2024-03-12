Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырех
В результате атаки беспилотника на здание администрации Белгорода пострадали четыре человека, сообщил мэр Валентин Демидов, сообщает издание «Бел.Ру».
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших: одна женщина получила контузию, другая — осколочные ранения. Демидов уточнил, что они работают в администрации.
«Четверо пострадавших. У них незначительные повреждения. Медики своевременно оказали помощь», — сказал Демидов. По словам мэра, специалисты приступили к расчистке территории от осколков и восстановительным работам.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подверглась массовым атакам дронов 12 марта. В частности, в городе беспилотник упал на здание торгового центра.
Кроме того, ВСУ попытались атаковать коммерческое предприятие, однако Росгвардия сбила аппарат при помощи стрелкового оружия.
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