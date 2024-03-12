Демидов: число раненых в результате атаки на мэрию Белгорода выросло до четырех

Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырех

Здание администрации Белгорода, поврежденное в результате обстрела (Фото: ТАСС)

В результате атаки беспилотника на здание администрации Белгорода пострадали четыре человека, сообщил мэр Валентин Демидов, сообщает издание «Бел.Ру».

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших: одна женщина получила контузию, другая — осколочные ранения. Демидов уточнил, что они работают в администрации.

«Четверо пострадавших. У них незначительные повреждения. Медики своевременно оказали помощь», — сказал Демидов. По словам мэра, специалисты приступили к расчистке территории от осколков и восстановительным работам.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подверглась массовым атакам дронов 12 марта. В частности, в городе беспилотник упал на здание торгового центра.

Кроме того, ВСУ попытались атаковать коммерческое предприятие, однако Росгвардия сбила аппарат при помощи стрелкового оружия.