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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырех

Демидов: число раненых в результате атаки на мэрию Белгорода выросло до четырех
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Военная операция на Украине
Здание администрации Белгорода, поврежденное в результате обстрела
Здание администрации Белгорода, поврежденное в результате обстрела (Фото: ТАСС)

В результате атаки беспилотника на здание администрации Белгорода пострадали четыре человека, сообщил мэр Валентин Демидов, сообщает издание «Бел.Ру».

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших: одна женщина получила контузию, другая — осколочные ранения. Демидов уточнил, что они работают в администрации.

«Четверо пострадавших. У них незначительные повреждения. Медики своевременно оказали помощь», — сказал Демидов. По словам мэра, специалисты приступили к расчистке территории от осколков и восстановительным работам.

В здание администрации Белгорода врезался беспилотник

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, подверглась массовым атакам дронов 12 марта. В частности, в городе беспилотник упал на здание торгового центра.

Кроме того, ВСУ попытались атаковать коммерческое предприятие, однако Росгвардия сбила аппарат при помощи стрелкового оружия.

Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырех
Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырех

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