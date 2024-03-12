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Военная операция на Украине ,  
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По всей Белгородской области объявили ракетную опасность на восемь минут

Гладков: на территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
До этого ракетная опасность действовала в Белгороде и Белгородском районе на протяжении почти 13 часов. Отменили режим опасности и в Курской области, где его объявили еще в 01:30 мск 12 марта

На всей территории Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — рекомендовал Гладков.

Спустя восемь минут после запуска ракетную опасность отменили, об этом сообщило ГУ МЧС по Белгородской области.

До этого в Белгороде и Белгородском районе действовал режим ракетной опасности, он был в силе почти 13 часов. Также его отменили в Курской области, в которой ракетная опасность действовала с 01:30 мск 12 марта.

Атака беспилотников и диверсантов на регионы России. Главное
Политика
Здание администрации города Белгород

В ночь на 12 марта ракетную опасность объявили в двух городских округах Белгородской области — Старооскольском и Губкинском. В Белгородском районе ночью беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, в результате повреждения получила линия электропередачи. Без света остались семь сел.

На протяжении 12 марта Белгородская и Курская области подвергались массированной атаке беспилотников. Один из них врезался в здание администрации Белгорода, пострадали четыре человека.

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Украинские военные утром 12 марта попытались атаковать Белгородский и Борисовский районы, Шебекинский и Грайворонский округа, однако «получили достойный отпор от Вооруженных сил России, погранслужбы, ФСБ, Росгвардии», сказал Гладков.

За день город Шебекино был трижды обстрелян с украинской стороны. В частный жилой дом попал снаряд, из-за чего произошел пожар, на территории трех промышленных предприятий выбило окна, поврежден один легковой автомобиль на парковке в промзоне, уточнил глава региона. До этого при обстреле пострадали три человека: одна женщина получила осколочное ранение лица, у мужчины — осколочные ранения брюшной полости, еще у одной женщины — осколочные ранения лица и контузия.

По всей Белгородской области объявили ракетную опасность на восемь минут
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность на восемь минут

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Белгородская область Белгород ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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