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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о третьем за день обстреле Шебекино

Гладков: Шебекино третий раз за день подвергся обстрелу со стороны Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Город Шебекино подвергся очередному обстрелу со стороны украинских сил, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По его словам, никто не пострадал.

В частный жилой дом попал снаряд, из-за чего там произошел пожар, на территории трех промышленных предприятий выбило окна, поврежден один легковой автомобиль на парковке в промзоне, уточнил глава региона. Еще повреждены две машины, стоящие рядом с гаражным кооперативом.

«Есть разрушения железнодорожного полотна и повреждение линии электропередачи. На транспортном сообщении это не скажется, пассажирские поезда в этом месте не проходят», — добавил Гладков.

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Фото:Яндекс.Карты

Это уже третий обстрел Шебекино за сутки. О первом губернатор сообщил около 7 утра. Тогда в городе упал и сдетонировал беспилотник, из-за чего осколками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.

В 9:30 был совершен еще один обстрел города. Пострадали три человека: одна женщина получила осколочное ранение лица, у мужчины — осколочные ранения брюшной полости, у еще одной женщины — осколочные ранения лица и контузия. Также в городе были повреждены 21 частное домовладение и восемь многоквартирных домов, здания магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума.

Гладков сообщил о третьем за день обстреле Шебекино
Гладков сообщил о третьем за день обстреле Шебекино

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Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино обстрел Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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