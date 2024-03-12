Гладков сообщил о третьем за день обстреле Шебекино
Город Шебекино подвергся очередному обстрелу со стороны украинских сил, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По его словам, никто не пострадал.
В частный жилой дом попал снаряд, из-за чего там произошел пожар, на территории трех промышленных предприятий выбило окна, поврежден один легковой автомобиль на парковке в промзоне, уточнил глава региона. Еще повреждены две машины, стоящие рядом с гаражным кооперативом.
«Есть разрушения железнодорожного полотна и повреждение линии электропередачи. На транспортном сообщении это не скажется, пассажирские поезда в этом месте не проходят», — добавил Гладков.
Это уже третий обстрел Шебекино за сутки. О первом губернатор сообщил около 7 утра. Тогда в городе упал и сдетонировал беспилотник, из-за чего осколками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.
В 9:30 был совершен еще один обстрел города. Пострадали три человека: одна женщина получила осколочное ранение лица, у мужчины — осколочные ранения брюшной полости, у еще одной женщины — осколочные ранения лица и контузия. Также в городе были повреждены 21 частное домовладение и восемь многоквартирных домов, здания магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума.
На цели личные!
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