В Белгороде ракетную опасность отменили через 13 часов после объявления

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Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Режим ракетной опасности действовал почти 13 часов, его объявили в 5:09 мск.

В ночь на 12 марта ракетную опасность объявили еще в двух городских округах региона — Старооскольском и Губкинском. В Белгородском районе ночью беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, в результате повреждения получила линия электропередачи. Без света остались семь сел.

На протяжении 12 марта Белгородская область подвергалась массированной атаке беспилотников. Один из них врезался в здание администрации Белгорода, пострадали четыре человека.

Утром украинские военные попытались атаковать Белгородский и Борисовский районы, Шебекинский и Грайворонский округа, однако «получили достойный отпор от Вооруженных сил России, погранслужбы, ФСБ, Росгвардии», сказал Гладков.

Также Белгородский район, в котором звучала ракетная опасность, попал под обстрел. Средства ПВО сбили несколько воздушных целей. В селе Головино пострадали еще два человека: у мужчины легкое осколочное ранение, у женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра.