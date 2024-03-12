 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде ракетную опасность отменили через 13 часов после объявления

Гладков: в Белгороде отменили объявленный утром режим ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Режим ракетной опасности действовал почти 13 часов, его объявили в 5:09 мск.

Минобороны показало подбитую технику диверсантов в Белгородской области
Политика

В ночь на 12 марта ракетную опасность объявили еще в двух городских округах региона — Старооскольском и Губкинском. В Белгородском районе ночью беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, в результате повреждения получила линия электропередачи. Без света остались семь сел.

На протяжении 12 марта Белгородская область подвергалась массированной атаке беспилотников. Один из них врезался в здание администрации Белгорода, пострадали четыре человека.

Утром украинские военные попытались атаковать Белгородский и Борисовский районы, Шебекинский и Грайворонский округа, однако «получили достойный отпор от Вооруженных сил России, погранслужбы, ФСБ, Росгвардии», сказал Гладков.

Также Белгородский район, в котором звучала ракетная опасность, попал под обстрел. Средства ПВО сбили несколько воздушных целей. В селе Головино пострадали еще два человека: у мужчины легкое осколочное ранение, у женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра.

Читайте на РБК Pro
Турбизнес начал экономить с помощью нейросетей. Где уже не нужен персонал
ФАС часто отходит от правил: как штрафуют за рекламу без маркировки
7 неочевидных причин набора веса
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год

В Белгороде ракетную опасность отменили через 13 часов после объявления
В Белгороде ракетную опасность отменили через 13 часов после объявления

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
ракетная опасность Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Власти Белгородской области опровергли информацию о падении самолета
Политика
Беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде
Политика
Сервисы правительства Белгородской области подверглись кибератаке
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 16:54
В Берлине загорелся лагерь для украинских беженцев Общество, 18:29
В Белгороде ракетную опасность отменили через 13 часов после объявления Политика, 18:25
Эксперты сообщили о минимальной за 16 лет доле пустующих офисов в Москве Недвижимость, 18:23
Пашинян назвал сроки вывода российских пограничников из аэропорта Еревана Политика, 18:22
Турбизнес начал экономить с помощью нейросетей. Где уже не нужен персонал Pro, 18:20
Что стало новым поводом для обострения отношений Грузии и Украины Политика, 18:19
ВСУ дважды обстреляли село в Белгородской области Политика, 18:19
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:14
В Британии показали кадры испытаний лазерной системы ПВО Политика, 18:11
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 18:10
В России начались продажи китайского седана Zeekr 007. Это соперник Tesla Авто, 18:10
ЕС не стал продлевать антироссийские санкции против трех человек Политика, 18:00
7 неочевидных причин набора веса Pro, 17:59
Первая сеть ломбардов задумалась об участии в торгах золотом на Мосбирже Инвестиции, 17:58