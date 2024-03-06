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Политика ,  
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Армения потребовала вывести погранслужбу ФСБ из аэропорта Еревана

Ереван решил убрать российских пограничников из ереванского аэропорта «Звартноц»
Секретарь Совета безопасности Армен Григорян отметил, что в аэропорту Звартноц» должны нести службу армянские пограничники. Ереван направил Москве соответствующее официальное письмо, сказал он
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Армения направила России официальное письмо о намерении прекратить работу российских пограничников в международном аэропорту Еревана «Звартноц», заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, его слова приводит news.am.

Он подчеркнул, что в аэропорту должны нести службу армянские пограничники.

«У Армении есть четкая позиция по этому вопросу, и она проинформировала Россию об этом официальным письмом», — сказал он журналистам в Национальном собрании (парламенте).

Россия не в курсе каких-либо принятых решений по поводу вывода российских пограничников из ереванского аэропорта, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.«Что касается пограничников из Звартноца, то каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил, мы работаем по всем направлениям в рамках и структур СНГ, и структур ЕАЭС, и на уровне двусторонних отношений», — сказал он на марафоне «Знание. Первые» (цитата по ТАСС).

Согласно Договору о статусе погранвойск России, находящихся на территории Армении, и условиях их функционирования, подписанному между Россией и Арменией 30 сентября 1992 года, российские пограничники охраняют границы республики с Турцией и Ираном.

В Пограничное управление ФСБ в Армении входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском аэропорту «Звартноц». Содержание российских пограничников в этой стране обеспечивается правительствами двух государств примерно поровну. В российских пограничных войсках на территории Армении возможна служба и граждан республики, сообщалось на сайте ФСБ.

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Фото:Арам Нерсесян / РИА Новости

В конце февраля спикер Национального собрания Ален Симонян заявил, что «было бы правильно», если бы российские пограничники ушли из аэропорта. «Несколько раз подтвердилось, что они не защитили, они сделали все, чтобы границы стали намного более уязвимыми. Они пришли в Карабах, что они сделали? Выпроводили армянский народ», — отметил он.

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После «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе, в результате которой республика прекратила свое существование, армянский премьер Никол Пашинян обвинял Россию в том, что ее миротворцы не защитили мирное население Карабаха. В частности, в декабре прошлого года, он указал, что защита населения непризнанной республики была заявлена в качестве одной из целей отправки российских миротворческих сил в регион. «Ну и где теперь гражданское население Нагорного Карабаха?» — отметил Пашинян. Россия отвергла обвинения.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала слова спикера армянского парламента «очередным примером недружественного поведения» республики. По ее словам, Москва не получала от Еревана никаких обращений по поводу пограничников.

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Елена Чернышова
Армения российские пограничники
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