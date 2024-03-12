В Минске отменили показ фильмов Сокурова

Минский кинотеатр отменил показ фильмов Сокурова «по техническим причинам». Сам режиссер сказал, что не сомневался в таком исходе, а причины отмены не были техническими. На его приезд перед этим пожаловался телеведущий Азарёнок

Александр Сокуров (Фото: EPA/ Fabio Cimaglia / ТАСС)

В Минске отменены показы фильмов «Солнце» и «Сказка» режиссера Александра Сокурова. Об этом сообщил кинотеатр Falcon Club, где должен был состояться показ, на странице в Facebook (владелец соцсети Meta признан экстремистской организацией и запрещен в России).

«Отменяются по техническим причинам», — утверждают в Falcon Club.

Показы планировались провести 11-13 марта. Помимо Сокурова, свой фильм «Мальчик русский» должен был представить его ученик Александр Золотухин.

«Я не сомневался, что просмотры отменят. Это не решение — отмена. Никакой технической причины. Но я не думал, что так много в Беларуси грязи в интернете. Какая-то особая грязь. Глупо, что местный Минкульт сам не позволил показать своим молодым кинематографистам интересные примеры художественного труда», — сообщил РБК Сокуров.

Действие «Сказки» разворачивается в загробном мире, где встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини. Каждый говорит на своем языке — немецком, английском, итальянском, Сталин — на грузинском. Сокуров говорил о своей работе так: «Это сказочная история, фантастическая — жанр абсолютно новый для меня — о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, всё — выдумка. Такой абсолютно для меня новый художественный поступок». Фильм «Солнце» вышел в прокат в 2005 году. Картина повествует о последних днях Второй мировой войны, ее главный герой — японский император Хирохито, наблюдающий поражение своей страны.

Отмена показов фильмов Сокурова в Белоруссии последовала за критикой со стороны телеведущего государственного канала СТВ Григория Азарёнка и других. Азарёнок назвал Сокурова «явным противником СВО и всего, что с этим связно». «Про нас и нашу страну высказывался неоднократно. И диктатура, и прочее. Вот из последнего. Мол, нахлебники мы, и Союзное Государство России не нужно», — написал телеведущий.

В прошлом октябре показ «Сказки» на фестивале «Каро.Арт» в Москве был запрещен министерством культуры, рассказывал Сокуров. Он предположил, за этим последует «негласный запрет на показ всех [его] кинематографических работ, созданных ранее».

«Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками», — сказал режиссер. Лента затем стала доступна для просмотра на YouTube.

