Сокуров сообщил об отказе выдать прокатное удостоверение его «Сказке»

Накануне режиссер рассказал, что Минкультуры запретило показ его фильма на фестивале «Каро.Арт» в Москве 15 октября. Он назвал решение властей об отказе в выходе в прокат «очередным этапом цензуры»

Александр Сокуров (Фото: Ian Gavan / Doha Film Institute / Getty Images)

Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму «Сказка», снятому режиссером Александром Сокуровым, сообщается в его телеграм-канале.

«Как и ожидалось, из Министерства культуры поступила бумага об отказе выдать прокатное удостоверение фильму «Сказка» Александра Сокурова», — говорится в публикации.

В ней решение ведомства названо «очередным этапом цензуры». Накануне режиссер рассказал, что министерство запретило показ «Сказки» на фестивале «Каро.Арт» в Москве, запланированный на 15 октября. Он допустил, что за этим последует отказ в выдаче картине прокатного удостоверения «и негласный запрет на показ всех [его] кинематографических работ, созданных ранее». «Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками», — подчеркнул режиссер.

В реестре прокатных удостоверений фильмов Минкультуры «Сказка» не значится.

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в телеграм-канале документ Минкультуры об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму Сокурова, подписанный директором департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрием Давиденко и датированный 13 октября.

РБК направил запрос в Минкультуры.

В беседе с «Газетой.Ru» Сокуров накануне сказал, что не знает, какая «мотивировка» может быть против показа его фильма. Эта картина — «историческая сказка без всяких аллюзий», рассказал режиссер. «Все прямо, все открыто, все фантастически сказочно. И никаких объяснений, конечно же, никакой государственный орган давать не будет. Кто я такой? Мы ничтожные, вообще ничтожная пыль какая-то, зачем надо нам что-то объяснять», — заметил он. Если пожелать, можно выдумать «миллион всякого рода провокационных измышлений» по поводу каждого художественного произведения, добавил кинематографист. Сокуров напомнил, что по Конституции в России цензура запрещена.

Действие «Сказки» разворачивается в загробном мире, где встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини. Каждый говорит на своем языке — немецком, английском, итальянском, Сталин — на грузинском. Режиссер ранее говорил о своей работе: «Это сказочная история, фантастическая — жанр абсолютно новый для меня — о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, все — выдумка. Такой абсолютно для меня новый художественный поступок».

Премьерный показ «Сказки» состоялся на кинофестивале в Локарно летом прошлого года. Весной того же года Сокуров отказался везти фильм на Каннский фестиваль, несмотря на приглашение организаторов.