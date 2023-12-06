Режиссер Александр Сокуров: россияне и украинцы — соседи, но не родственники

Сокуров назвал россиян и украинцев «соседями, но не родственниками»

У россиян и украинцев разные внутренние культуры и темперамент, они являются только «соседями по одному историческому процессу», считает Александр Сокуров

Александр Сокуров (Фото: Jeff Spicer / Getty Images)

Россияне и украинцы являются «соседями по историческому процессу», но формировались они по-разному и не являются родственниками. Об этом заявил режиссер, член Совета по правам человека Александр Сокуров в интервью Ксении Собчак.

«Я много раз говорил и говорю, что мы не один народ, мы не братья с украинцами. Мы разные, мы очень разные. И разные культуры внутренние, и разный темперамент, и разная вообще природа культуры на самом деле. Близкие, соседи — не означает родственники», — отметил Сокуров.

По словам Сокурова, украинцы и россияне — «соседи по одному историческому процессу, по-разному формировались». Режиссер отметил, что риторика по Украине — «одна из самых открытых и абсолютно нетаинственных».

Президент России Владимир Путин неоднократно называл украинский народ братским, а в своей статье от 2021 года писал, что «русские и украинцы — один народ, единое целое». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что украинцы «заслуживают жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями». Украинский президент Владимир Зеленский в марте 2022 года называл братьями украинцев, белорусов и поляков.